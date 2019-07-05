爬鋁梯換燈泡鉚釘斷裂摔傷　害他頸椎舊疾復發...廠商判賠

▲薛男爬梯子換燈泡，卻因梯子故障摔落地面，他怒求償130萬。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

地方中心／台南報導

台南一名薛姓男子在租屋處爬鋁梯更換燈泡時，因下方支撐架的鉚釘斷裂，導致他從階梯第三階摔落受傷，因而頸椎舊疾復發，於是向鋁梯生產廠商求償130萬元，但法官審理時發現薛男頸椎等疾病是意外前就有的舊疾，與鋁梯故障並無太大關係，因此判鋁梯生產商只須賠償5萬400元，薛男上訴，台南高分院則維持原判，全案定讞。

判決書指出，薛男2015年12月2日下午5時許因租屋處燈泡壞了，於是到五金行購買鋁梯，並由房東扶著鋁梯，薛男爬梯更換燈泡。然而，就在爬上去沒多久，鋁梯下方支撐架的鉚釘突然斷裂，薛男應聲倒下，隨後就拿著鋁梯到五金行退貨。

薛男主張，當晚回家後他疼痛加劇，就醫後發現是頭部外傷合併腦震盪、左肩膀挫傷、雙側手肘挫傷、雙手腕挫傷、雙側髖部及大腿挫傷、雙膝挫傷等傷害。經服藥3日後一直沒有好轉，薛男轉院就診後也診斷出頸椎有椎間盤突出等問題，經受術治療後又出現四肢無力等症狀，導致他生活無法自理，因此向鋁梯生產商求償醫療費用及精神慰撫金130萬元。

鋁梯生產商不願賠償，認為其生產的鋁梯已有經過檢驗測試通過，而下方支撐架只是做為輔助固定，並無相關規定須通過檢驗，且透過薛男提供的鋁梯照發現，鋁梯主要固定直桿及踏板均完好，只有輔助支撐架的鉚釘斷裂，這種情形在正常使用狀態下理應不會發生，縱使發生也不可能導致鋁梯倒塌，所以應是薛男使用不當而發生意外。

法官事後調閱薛男就診病歷，發現他意外後所做的頸椎核磁共振檢查，並無明顯的脊髓損傷、骨折、明顯急性損傷。另外，薛男2016年回診時，表示腳痛已7年，均可以證明薛男的頸椎及脊椎傷病是原本就存在的舊疾，而非是此次意外造成，因此醫藥費部分僅判鋁梯生產商賠償400元，精神撫慰金則賠5萬元。。鋁梯生產商事後不服上訴，但台南最高法院維持原判，全案定讞。

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