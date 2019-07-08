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尾隨之狼出沒新店「借廁所」　好心國小女童開門後被強摸大哭

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▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲蕭姓男子有多次尾隨落單女性前科，這次竟騙女童開門進到家裡出手猥褻。（示意圖與本案無關／免費圖庫pxhere）

記者劉昌松／台北報導

新北市蕭姓男子有尾隨再趁機猥褻女子前科，2018年初，他假裝是社區住戶，以「借一下廁所」為幌子，按門鈴騙1名國小女童開門，蕭男進屋內觀察確認女童獨自在家後離開，之後再折返女童家中，假意按摩，趁機摸胸，直到女童嚇到哭出來，蕭男才離開，台北地檢署8日依對未滿14歲少女猥褻等罪起訴蕭男。

▲▼ 女童,女孩,孤單,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲女童好心開門讓蕭男借用廁所卻慘遭狼爪。（示意圖與本案無關／免費圖庫pixabay）

蕭男(43歲)以前是工程師，曾在新北市新店區一帶尾隨1名落單女姓，想伺機掀裙摸臀時被發現，惱羞成怒痛毆被害人；2013年他尾隨恐嚇1名妙齡女子：「我要把妳強暴到死」，被判刑4個月，得易科罰金。2016年間，他假冒是住戶混進新店某大樓後，在樓梯間故意把奶茶潑在女住戶身上，再藉機拍打她的胸部，蕭男被起訴猥褻罪後和解獲得撤告。

2018年3月17日，蕭男又在新店區一處老舊社區附近，發現有女童落單，尾隨跟上後，按門鈴向女童表示內急，「借一下廁所」，年僅11歲的女童好心開門，蕭男進去上完廁所後，寒暄幾句也很快離開了，沒想到隔沒多久，蕭男又回頭登門，和女童繼續攀談。

▲▼ 阿根廷一名11歲女童，因遭祖母的男友性侵懷孕 。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲女童忍不住哭出聲音，蕭男才收回魔爪離開 。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫LibreStock）

蕭男得知女童喜歡運動，藉口可以幫忙按摩紓緩運動後的不適，先是要女童趴下，接著又要女童臉維持朝下姿勢，屈膝跪起來，然後蕭男就趁隙從後方伸手觸摸女童胸部，女童早就覺得蕭男行動有異，忍到最後受不了，哭出聲音，蕭男才藉故離開。

女童一見蕭男出門，馬上打電話向父母哭訴，警方獲報後調閱監視器，一眼認出蕭男身影，因此雖然蕭男在接到檢警通知到案前，自己到警局坦承犯行，檢察官仍認為不構成自首要件，8日依對未滿14歲少女猥褻罪將他起訴。

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關鍵字：尾隨,借廁所,獨自在家,女童,猥褻,慣犯,恐嚇,按摩

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