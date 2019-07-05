謊稱改考卷！60歲小學狼師「辦公室猥褻女同學」　39年惡行曝光

▲多間學校的女學生都淪為受害者。（示意圖／123RF）

大陸中心／綜合報導

四川綿陽市鹽亭縣一名在黃溪小學工作的王姓男子，從事教師工作已39年，近日卻被爆出經常在辦公室、教室等公共場合，以批改試卷、背書等理由，藉機猥褻未成年女學生。目前，王男已被法院判處7年有期徒刑，並且開除其公職、撤銷教師資格證。

據《澎湃新聞》報導，60歲的王男是黃溪小學的老師，過去還曾在鹽亭縣的天垣小學、黃甸小學、黃溪初中等學校工作，從事該行業已將近40年。鹽亭縣教育和體育局近日向全縣的中小學通報此事，並且警告各間學校要吸取教訓，留意教師品德。

這些年來，王男利用自己是小學語文老師的身份，多次在教室、辦公室等公共場合，趁著女學生在背書，或是為學生批改考券的時候進行猥褻。據悉，這些受害的學生幾乎都是農村父母因長期在外地工作，因而留下來拖學校照顧的兒童，年齡多介於10至12歲之間。

▲王男趁著幫女學生改試卷的時候趁機猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

案件曝光後，王男在2018年遭鹽亭縣公安局刑事拘留，隨後在2019年3月時，被以「猥褻兒童罪」判處7年有期徒刑。當時，王男對於最初的判決十分不服，因此向綿陽市中級人民法院提起上訴，但二審期間他又改變決定，在5月21日主動撤回上訴，自願認罪。

鹽亭縣教體局表示，王男猥褻未成年女生雖屬當地教師體系多年未出現的個案，但也暴露出個別教師的職業道德淪喪、法紀意識薄弱，因此學校應加強留意、改進。據了解，王男已判有期徒刑7年，等到判決生效後，當局將會開除其公職，並且撤銷其教師資格證。