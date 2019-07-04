25歲鐵路勇警浴血奮戰！「肚破腸流」傷重殉職　檢相驗釐死因

地方中心／嘉義報導

25歲鐵路警察李承翰3日晚間處理補票糾紛時，遭失控的54歲鄭姓乘客揮刀猛捅，他為了保護其他乘客，獨自與兇嫌近身肉搏，等到確認乘客安全後，才鬆手倒地，但他早已肚破腸流，經過一夜的急救後，4日上午不幸宣告不治，而李承翰的確切死因，仍有待檢察官解剖相驗。

▲台鐵自強號列車嘉義站，鄭嫌持刀殺警，25歲李員不治身亡。（圖／翻攝李員臉書）

這起案件發生在3日晚間8時40分，鄭嫌因為購票搭車被抓包，他當場失控在車廂內不斷咆嘯。李員接獲列車長通報前往查看，未料鄭嫌見他靠近，卻突然拿出雖身攜帶的刀朝李員腹部猛刺。

▲李員徒手與兇嫌對抗，遭刺血流滿地。（圖／地方中心翻攝）

事發當時，車廂內尚有逾10名乘客，李員為避免波及無辜，徒手與鄭嫌拼搏。他死命抓著鄭嫌的手想要奪下刀子，2人拉扯了近20秒後，後方台鐵人員趁隙上前，聯合車內其他男乘客壓制鄭嫌，而這時的李員才鬆開雙手倒下，但腹部早已鮮血直噴、臟器外露，與死神搏鬥了一夜後，4日上午仍因傷重宣告殉職。

為調查李承翰的確切死因，檢察官陳美君4日下午也前往相驗。她表示，初步相驗結果，僅確認李員左側腹部有刀傷，但因為他受傷後有就醫縫合傷口，因此不論是身中幾刀、失了多少血，都還需要經過解剖才能確認。

▲檢察官說明初步相驗結果，確切死因有待進一步解剖相驗。（圖／記者吳奕靖攝）

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