鐵路勇警殉職...花蓮慶生之旅永遠缺席！家屬瞞死訊　91歲嬤傻等他回家

地方中心／嘉義報導

25歲鐵路警察李承翰3日晚間處理補票糾紛時，遭54歲鄭嫌持刀猛捅不幸傷重殉職。與李家交情要好的芳草里里長劉丙伍表示，李承翰還有一個91歲高齡的奶奶，從小十分疼愛他，但事發到現在，李家人都不敢讓奶奶知道，深怕她承受不住打擊。此外，12日將過25歲生日的李承翰，原訂要到花蓮4日遊，如今卻也永遠缺席這趟旅程...

▲李承翰英勇救全車卻不幸殉職，左鄰右舍不捨痛哭。（圖／翻攝李姓員警臉書）

芳草里里長劉丙伍接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，李承翰上還有一名91歲高齡的奶奶，這個男孫可以說是得來不易，當初李奶奶帶著李媽媽到處求神拜佛，才終於求來，而他從小就相當乖巧懂事，與左鄰右舍感情也非常好，是一個人見人愛的小孩。

▲李承翰從小乖巧孝順，如今英勇殉職，家屬難以接受。（圖／記者吳奕靖攝）

面對李承翰的離開，左鄰右舍都非常難以置信，回憶起這個懂事的男孩，劉丙伍也忍不住哽咽，「真的不知道要說什麼，一個好好的人，怎麼就...」劉里長繼續說道，李奶奶的身體還算硬朗，但事發到現在，沒有一個人敢讓李奶奶知道這件事，深怕她承受不住白髮人送黑髮人的打擊。

此外，下周五（12日）就是李承翰的生日，嘉義派出所副所長李盈樺表示，李承翰早已排好12日到15日的假，準備到花蓮旅遊慶生，當時的他還很興奮要出去玩，怎麼也沒想到就發生意外，從此缺席這趟旅程。

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