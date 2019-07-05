書櫃後性侵小二男童！　台中美語老師賠200萬元…爸媽同意再給機會





▲台中地院法官考量雙方已和解，判處小亮（化名）緩刑5年。（圖／資料照）

社會中心／綜合報導

台中美語補習班老師小亮（化名）被指控，2018年在電影教學課程中，以及補習班教室書櫃後方先後性侵、猥褻一名小二男童。台中地院考量雙方調解成立，小亮賠償被害人200萬元，依「利用權勢性交罪」和「利用權勢猥褻罪」，分別判處小亮1年4個月及5個月刑期，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束。

判決書指出，小二男童到台中市一處私立美語短期補習班補習，遭到教授英文課業的老師小亮，利用補習機會性侵5次，另外還有2次猥褻。男童最後終於不勘壓力而選擇告知家人報警處理。

男童的證詞與手繪的補習班一二三樓平面圖、蒐證照片等相符；小亮也坦承犯行。不過小亮後來與男童父母調解成立，並在當下先賠償50萬元，承諾之後的150萬元會按約定分月給付，直到2024年賠償完畢。

法官認為，小亮無前科紀錄，竟然利用開設美語補習班的名義，強行對男童進行性交和猥褻的行為，影響男童身心發展；然而，小亮即將付出總金額200萬元的賠償金，獲得男童父母給予的再一次機會，因此認定小亮積極承擔責任並賠償損害，已有悔意，得到警惕並且沒有再犯的可能，所以宣告緩刑5年。