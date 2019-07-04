請放心走...勇警獨身肉搏！25歲生命殞落　同梯好友淚允：我們代你照顧父母

▲李員靈堂已設置，不少同梯好友紛紛趕到現場致意。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／嘉義報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分發生乘客持刀刺警案件，25歲鐵路警察李承翰為保護乘客安全，獨自與鄭嫌拼搏，卻持刀捅向腹部身亡。李員同學聞訊不敢置信，4日下午到靈堂致意時難過的說不出話，只是默默地陪伴在李員家屬身旁，也向李員承諾「請你放心，我們會代替你照顧好爸媽」。

這起案件發生在3日晚間8時40分，李承翰接獲通報前往處理補票糾紛，但鄭嫌卻突然失控持刀朝著李員腹部捅去，而當時車廂內尚有逾10名乘客，李員為避免波及無辜，獨自與鄭嫌肉身拼搏，直到其他台鐵人員趁隙上前，聯合車內其他男乘客壓制鄭嫌，他才鬆手倒下，但腹部早已鮮血直噴、臟器外露，與死神搏鬥了一夜後，4日上午仍因傷重宣告殉職。

▲李員英勇單獨與鄭嫌拼搏，救了全車乘客，卻因此殉職。（圖／地方中心翻攝）

年僅25歲的李承翰是家中獨子，警專31期畢業後一直待在故鄉嘉義的鐵路分駐所服務。李員平時表現優異，人緣相當好，許多同學聞訊後不敢置信，更有人因此難過痛哭，紛紛趕往嘉義關心。

▲鐵路勇警同梯好友難過的低頭不語。（圖／記者吳奕靖攝）

3名與李承翰要好的同梯事發後一路陪在家屬身旁，面對記者訪問，3人難過的說不出話，到現在還不敢相信原本活蹦亂跳的同學，怎麼就成了冰冷遺體，他們也向李員承諾「我們會代替你照顧好爸媽，請你放心的走」。

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