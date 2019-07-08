4700餘震狂襲加州…居民地上爬崩潰　失眠多日只敢睡車道

▲南加州近日接連發生大地震，餘震次數飆破千次。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國加州里奇克萊斯特市（Ridgecrest）連日發生大規模地震，餘震更是不斷襲來，當地許多居民失眠好幾日，心情瀕臨崩潰。一名男子科羅納（Jason Corona）在當地經營墨西哥餐廳，他形容此次地震幅度跟過往都不同，所有人深感恐慌，不敢待在室內，「我覺得外面更安全。」

CNN報導，南加州當地時間4日發生規模6.4地震，5日晚間又遇上規模7.1地震。科羅納形容，搖晃程度相當強烈，里奇克萊斯特市居民快要崩潰，很多人失眠。「這與我們先前經歷的不同。」他餐廳酒吧的飲料瓶滾到地上，顧客們則躲在桌底，食物甚至灑了出來，情況非常混亂。

根據美國地質調查局（USGS）報告，大規模地震集中在里奇克萊斯特市東北11英里。儘管加州理工學院地震學家霍克森（Egill Hauksson）6日表示，該市過往有很多小地震，曾被稱為世界地震之都。然而對於居民來說，此次還是感受到不尋常氣氛。

▲南加州5日再發生大地震，造成多起火災。（圖／路透）



南加州5日發生規模7.1地震，街道可見明顯裂痕，居民只好上街尋求安慰。一名女子克羅娜（Jaye Krona）形容，事發當時，她必須坐下來或在地上爬行，只要站起來就會跌倒；她與朋友路易絲（Kelly-Jo Lewis）在車道過夜，認為室外比較安全。

美國地質調查局地球物理學家貝里尼（John Bellini）說，自4日以來，南加州已遇到超過4700次的餘震，「每分鐘，每30秒，就會發生。」加州緊急事務局長吉拉杜西（Mark Ghilarducci）表示，地震造成瓦斯外洩，引發數起火災，此外，還有區域斷電、水管破裂。

克恩郡（Kern County）發言人柏森（Megan Person）說明，有數人受傷。消防隊長威特（David Witt）則告訴記者，他知道沒有人死亡。

【相關新聞】

►►毀滅性強震2030年前將襲加州！ 專家曝關鍵：機率70％以上

►►地震強襲南加州！回首1994北嶺6.7地震「10秒撼市區」屋倒路毀奪57命