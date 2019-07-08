貿易戰新箭靶！美國大學重要經濟命脈　36萬中國留學生成「秘密武器」

▲2018年共有36萬名中國留學生赴美。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）在G20與中國國家主席會晤時重申，自己對中國沒有敵意且「歡迎中國留學生來美國」。不過卻有學者認為，「高等教育」是美中貿易戰的箭靶之一，據統計，在2017學年度中，中國學生占了非美籍學生人數的三分之一，人數至少達到36萬名，對於許多急需「金援」的學校來說，中國學生的數量非常重要。美國麻州大學阿默斯特分校教授馬斯格雷夫指出，「失去中國學生並非致命，但可能會對大學營運帶來龐大的壓力。」

馬斯格雷夫（Paul Musgrave）在最新一期的《外交政策》（Foreign policy）中撰文指出，在美中的貿易談判代表都希望能夠相互制衡的情況下，高等教育最終會成為箭靶，「各校已習慣招募國際學生來緩解經費壓力，若是這一來源消失或是大幅縮減，都會造成很嚴重的衝擊。」伊利諾伊大學香檳分校（University of Illinois at Urbana-Champaign）的商學院與工程學院更向保險公司簽訂專屬保險，以降低留學生簽證遭拒、貿易戰衝擊等的影響。

▲國際學生補滿美國大學經費空缺。（圖／路透）



經濟學家把高等教育視作非常重要的貿易資產，美國商務部（Department of Commerce）更將國際學生視為美國的經濟出口，每年的「產值」約為450億美元（約台幣1兆4000億元），且這些數量龐大的留學生，不僅要支付學費，還有當地的租房、生活與娛樂消費。美國高等教育委員會副總監法恩斯沃（Brad Farnsworth）表示，「國際學生在校內與社區中展現了顯著的經濟效益，每個主要的教學機構都把國際學生納入財務模式（financial model）中。」

以伊利諾州來說，該州的高中生人數正在減少，導致國家核發的教育經費也逐漸降低，伊利諾大學副教務長皮茲（Kevin Pitts）表示，該校自10多年前便開始積極招募國際學生，據統計，這些國際學生每年提供4億7500萬美元的經濟效益，這些收入可以用來供給本地學生的獎助學金。皮茲指出，尤其中國籍學生占了全校學生的12%，在營收上提供很大的幫助，「讓我們提供本地生更好的獎學金條件。」

法恩斯沃指出，最好的狀況當然是維持國際學生的多樣性，「但現實狀況並非如此，在全球市場中，只有少數幾個大國，有能力送出大量留學生。」根據國際教育協會（Institute of International Education）調查，有超過80%的大專院校表示，中國學生的簽證延遲還有暫緩赴美，都讓他們的國際學生數量產生影響，儘管2017學年度的中國留學生增幅為3.6%，卻是10年來新低。

▲麻省理工宣布額外審查特定國家學生申請資料。（圖／取自免費圖庫Pexels）



川普2在017年底公布的《國家安全戰略》（National Security Strategy）中承諾，會加強對留學生的簽證審查程序，以確保知識產權不會轉移給競爭對手。2018年6月美國務院已將美攻讀航太、機器人、高端製造的中國大陸研究生的簽證期限，從5年縮短至1年。麻省理工學院（MIT）4月也發布聲明表示，與「風險較高」的國家合作，確實存在智慧財產權、國家安全和數據安全方面的風險，「目前暫定對來自中國、俄羅斯與沙烏地阿拉伯的學生進行額外審查。」