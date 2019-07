南加州7.1地震是主震「威力比前震強11倍」！　釀火災房屋受損多人傷

▲ 地震起初測得規模7.1,隨後立即下修6.9,但根據最新數據顯示,規模為7.1。(圖/路透社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國南加州當地5日晚間8時19分發生規模7.1地震,搖晃持續至少30秒。加州目前已成立緊急應變中心,根據最新災情消息,在強震襲擊後已發生多起火災、房屋出現裂痕、道路受損等狀況,多人受傷。居民表示,此次震感比先前的地震都還要強烈。專家直言,周五的規模7.1地震是主震,威力比周四規模6.4的前震強上11倍。

▲ 官員們已表示,未來不排除有更多地震發生。(圖/達志影像/美聯社)

綜合CNN等多家外媒報導,此起地震起初測得規模7.1,在短暫下修6.9後,地震規模再度改為7.1,且震源深度則從0.9公里修正成17公里。據了解,這次地震的震感明顯,就連內華達州拉斯維加斯市(Las Vegas)以及南部的墨西哥也有感。

▲ 周五晚間地震的震央位於里奇克萊斯特(Ridgecrest)東北邊10公里處。(圖/翻攝自歐洲-地中海地震中心)

「(地震)當時越變越強」,洛杉磯南帕薩迪納(South Pasadena)居民利普曼(Andrew Lippman)指出,當時他人坐在屋外看報紙,家裡的燈和電源線都在搖晃,「這次搞不好搖了45秒之久」。

This record shows terrifying moment 7.1 magnitude earthquake hits #Ridgecrest, California. In the video, you can hear glass shattering, clothing racks rattling, and dozens of items falling to the ground #EarthquakeLA pic.twitter.com/s8ajXNC4jq — S.C (@cns6720) July 6, 2019



加州肯恩郡消防單位表示,目前已接獲多起火災與多起人員受傷的通報,並開放緊急收容所。此外,加州州長紐森(Gavin Newsom)已啟動州緊急應變中心,並以「最高級別」模式運作。

根據地質學家瓊斯(Lucy Jones)稍早在推特的發文,此次規模7.1的地震與4日規模6.4地震位在同一個斷層系統,周四的規模6.4地震僅是周五規模7.1地震的前震,「我們說,地震後發生更大地震的可能性大約是二十分之一,現在這個就是那二十分之一。」CNN氣象專家米勒(Brandon Miller)則提到,周五規模7.1地震所釋放的能量比規模6.4地震強上11倍。

So the M6.4 was a foreshock. This was a M7.1 on the same fault as has been producing the Searles Valley sequence. This is part of the same sequence - — Dr. Lucy Jones (@DrLucyJones) July 6, 2019

Just felt the 7.1 in Ridgecrest, CA over 140 miles away!!! We are all safe, with a clean pool deck now... @NBCLA pic.twitter.com/fuAaOh8i6V — Brad Smith (@VectorBN) July 6, 2019