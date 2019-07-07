日水陸機動團首參與美澳「護身軍刀」操演　陸偵查船南下「監視」　

▲2017年美澳「護身軍刀」聯合操演。美國大規模派遣航母雷根號打擊群、兩棲攻擊艦好人理查號遠征打擊群參與。（圖／翻攝自USS Ronald Reagan (CVN 76)官方臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

2年一度美澳聯合軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）7日正式開始，總共投入2萬5000名軍力參與。值得注意的是，今年首度安排日本自衛隊「水陸機動團」參加，組成美澳日三國大規模軍演；中國對此相當關注，1艘間諜船被澳洲軍方發現自上禮拜啟航，正南下往澳洲附近水域接近。

根據《澳大利亞廣播公司》（ABC）報導，6日晚上，澳洲軍方偵測到解放軍AGI船（其為美軍對外國間諜船的統稱），型號為「815G型（Type 815G）電子偵察艦」，上禮拜就開始往南航行，目前已經通過南太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）。據信目的是前往澳洲水域偵蒐此次美澳日聯合軍演情報。

▲2017年聯合軍演期間，美國魚鷹機墜毀澳洲外海，3人失蹤。（圖／路透社）

軍方消息指出，此次聯合軍演軍隊參與人數達到2萬5000人，主要由美澳2國組成，聚焦規劃和進行中等強度的高端作戰。日本自衛隊水陸機動團於2018年建軍，專精兩棲作戰與奪島任務，主要目標是為了應對釣魚台情勢；該團代表日本首度參加「護身軍刀」演習。一名不願具名的軍方人士指出，中國對於該部隊的能力以及與美澳軍方合作，有相當高的興趣。

澳洲國防部聯合行動主任比爾頓（Lieutenant General Greg Bilton）中將表示，「（軍演）地點是國際水域，他們有權航行到這裡來。」他說，「我們正在追蹤它。目前還無法確定它的目的地在哪裡，但我們推測它會南下到昆士蘭東部海域，我們也會做好萬全準備和適當措施。」

▲2017年，日本拍攝到的中國815A型電子偵察船「小天狼星號」。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監）

中國間諜船刺探軍演情報這已經不是第一次。2017年「護身軍刀」演習期間，澳洲軍方就已經發現解放軍的電子偵察建航行進入澳洲東北部的珊瑚海海域，因為了解其他國家對美澳軍演可能很感興趣，「在規劃與進行演習的時候都會考慮到相關問題。」

據了解，815型電子偵察船由滬東造船有限公司建造，首艦於1999年2月8日交付，當年下半年服役。2008年中國海軍得到軍費保證後，便著手進行改裝，原碟形天線被3個大型天線罩代替，共計建造5艘815A型電子偵察船。該艦主要任務是進行電子信號情報的監聽和分析，也可能包含在戰術彈道飛彈試驗時進行飛彈軌跡測量和追蹤等任務。