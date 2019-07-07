下班後換個地方繼續上工！　英國10%勞動人口都在打零工淪「用完就丟」

▲打零工的時間比較彈性，可以利用正職工作下班後接案。（圖／路透社）



實習記者黃可昀／綜合報導

英國零工經濟（Gig economy）在過去3年內成長了一倍，人數已經達到470萬人，相當於全國10分之1的勞動人口都在打零工。英國工會聯合會秘書長奧格雷迪（Frances O'Grady）表示，「工作型態正在快速變化，但打工者得不到應有的保障」，他們必須承擔更多的風險和不確定性。

據《衛報》報導，英國工會聯合會（TUC）和赫特福德郡大學調查了2235名16歲至75歲的英國人，其中有9.6%的人每週至少會接一次打工案，比2016年的4.7%增加了一倍。此外，有12%的人表示他們有正職工作，只是利用放假空檔來接打工案賺外快。

▲美食外送平台崛起，越來越多英國人會接案賺外快。（圖／路透社）



研究人員指出，優步（Uber）或餐飲外送平台戶戶送（Deliveroo）這類數位平台正在迅速發展，朝九晚五的工作框架逐漸被打破，人們可以更方便的從網路上接案打工，但這種工作型態的改變也意味著勞工權益受損，因為這些公司通常不會給予打工者完善的待遇和保障。工會聯合會秘書長奧格雷迪指出，「他們對待打工者的態度簡直是用完就丟」。

33歲的英國人勞易斯（Daniel Lewis）向《英國廣播公司》表示，他為了增加收入，每周都會額外接14個小時的打工案，擔任Amazon或Uber Eats的外送員，這些零工都是他正職工作下班後才進行，這麼拼命都是為了要存錢買房子，「實際上，這是我們進入房產階級的唯一機會。」

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！