創澳洲首例！　南澳將立法全面禁用「一次性塑膠製品」　

▲一次性塑膠湯匙、叉子。（圖／記者謝承恩攝）

國際中心／綜合報導

澳洲南澳省（South Australia）政府6日表示，將在今年擬訂新法案，針對一次性塑膠製品進行管制，其中包含吸管、攪拌棒、餐具等；同時，也在考慮是否以長期性的方式，逐漸淘汰塑膠袋、咖啡杯和外袋包裝等。這項新法案計畫將在2020年時送交到國會審查，希望能透過強制性的力量來改善生態環境。

環保部長大衛.施佩爾斯（David Speirs）表示，這項法案在今年稍早就進行了為期6週的諮詢會議，且獲得超過3500份的回函，內容大多數都是支持立法、贊成政府干預的決定。此外，若該法案順利通過，南澳將成為澳洲首個禁止使用一次性塑膠的州，預計從初期開始先控管塑膠吸管、餐具、攪拌棒等，下一階段再把目標慢慢擴大到禁止使用外帶餐盒、外帶杯等。

因應近年來塑膠垃圾會造成環境衝擊的意識逐漸抬頭，再加上拍到不少生物經常去誤食而受傷、死亡的照片，種種原因皆引起民眾的反思。根據Green Industries估計，南澳洲人每年消耗約2.55億根吸管和2.1億個咖啡杯。科學家也指出，目前太平洋上漂浮的大型垃圾，比以往想像中的更多出了16倍，佔地面積約有160萬平方公里，幾乎與昆士蘭的大小差不多。

南澳政府表示，未來將會成立一個由行業代表所組成的專案小組，以緩解立法所帶來的衝擊，並給業者適當的調適期，並將打造指標性「無塑膠區域」，希望藉此能幫助到當地的環保政策塑形。

「扭轉一次性塑膠製品浪潮」的政策文件中更指出，大多數的塑膠是由化石燃料製成的，約佔全球石油消耗量的6%，完全可以媲美全球航空業的使用量。現今全球每年約有800萬噸的塑膠流入海洋，相當於每分鐘倒一次垃圾所累積起來的份量，因此專家們嚴重指出，如果民眾再繼續以這種速度消耗塑膠製品，到2050年時，海洋裡的塑膠垃圾將會變得比魚還要多。

實際上，南澳早已經下令超市收銀台禁用不可分解的一次性塑膠袋，時間也長達將近10年。政府建議並鼓勵消費者可以花小錢去購買可回收利用的塑膠袋。這次政府再度針對塑膠製品下禁令，並且決心要立法嚴格執行，以減少塑膠的使用量，進而改善環境。

