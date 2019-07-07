「庶民」韓國瑜家裡有豪宅　蘇貞昌：吼！真是開眼界

▲蘇貞昌酸韓國瑜號稱庶民，家裡卻有豪宅。（合成圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下雲林縣的房產，遭控是農舍且有部分是違建加蓋。對此，行政院長蘇貞昌7日表示，韓國瑜號稱庶民，家裡竟然有豪宅，還有室內籃球場，「吼，這真是我第一次開眼界」。

蘇貞昌下午出席「第三、四波平復司法不法刑事有罪判決撤銷公告儀式」，他會前受訪時表示，農地蓋農舍，只能蓋不超過1/10，若農地上都是豪宅，是不合規定。

蘇貞昌提到，韓國瑜號稱庶民，家裡竟然有豪宅，而且還有室內籃球場，「吼，這真是我第一次開眼界」，這樣的庶民，台灣人也開了眼界，國民黨的標準原來是如此。

另一方面，被問到鴻海創辦人郭台銘拋出高鐵希望延伸到屏東，還說怎麼還不趕快做？蘇貞昌則回應，總統蔡英文是屏東人，他也是屏東人，屏東人的需要他們最知道，他前一天才在屏東為了南迴公路拓寬、截彎取直的工程，給現場工作的同仁加油打氣，希望快快完成。

蘇貞昌進一步指出，高鐵要怎麼做、要怎麼延伸，他們都很負責任地詳細評估、盤點、規劃中，蔡英文也在幾個月前就告訴屏東鄉親，會由交通部專業機構完整做好後，向國人宣布、向屏東鄉親報告，而不是到選舉時才隨口說說。