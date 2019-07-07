刺到躺在血泊！科大生PO文：我在高雄刺殺了韓粉　下秒刪文網罵爆

▲網友發文：我在高雄刺殺了韓粉，接著又刪文。（圖／翻攝自深卡、記者屠惠剛攝）

地方中心／綜合報導

一名網友6日晚間用勤益科技大學學生的帳號，在Dcard匿名發文貼出超驚悚貼文，他表示，「我剛剛真的把一個韓粉刺到躺在血泊中」，還詢問網友，「不確定是否我會被通緝」，但目前已經刪文。

這名網友以勤益科大男學生的名義，以「在高雄刺殺了一位韓粉」為題，在Dcard勤益科大表示，「我知道大家都很想這麼做，但我剛剛真的把一位韓粉刺倒躺在血泊當中，不確定是否我會被通緝」雖然該名網友目前已經將貼文刪除，但還是有不少網友已經截圖。

▲勤益科大的學生要求發文者出面解釋。（圖／翻攝自Dcard）

其中一名截圖備份的網友PO文表示，「這幾年很多無預警的凶殺案，我認為不應該開玩笑，這裡是校版，不是隨便發文就沒事，就算刪了還是有辦法找回來，我希望同學好好解釋，都大學生了該為自己的行為負責任。」

對此，勤益科大表示，「該貼文目前已下架，應該是假訊息，未來會再加強，不應散播網路不實訊息、不當言論相關宣導」此外，台中警方表示，內文寫到事發地點在高雄，應由高雄警方進行調查，該PO文假訊息成分高，應是學生惡作劇所為。

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