韓國瑜不住官邸！「超神祕居所」曝光　出入全靠私家車接駁超隱密

▲韓國瑜租屋處住宅大樓曝光。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜自從上任後，不住市長官邸，他曾強調自己不需要像市長官邸那麼大的房子，會另外找小一點的租屋處，且自己支付租金，不會用到公帑。不過韓國瑜後來到底搬到哪裡住，神秘作風也引發外界好奇；如今市長居所曝光，原來韓國瑜現在是住在左營一棟「太普上新光」住宅大樓，而且進出都會換車，相當低調。

▲韓國瑜租屋處住宅大樓曝光。（圖／地方中心攝）

韓國瑜目前住處就是位在高雄市左營區重愛路上的「太普上新光」住宅大樓，整棟總戶數約113戶，緊鄰高鐵新左營站，三鐵共構，交通便利，附近商店林立，周邊餐廳密集，生活消費方便，而距離中山高鼎金系統交流道或國道10號近，但不在主要幹道上，看得出除了要考量交通問題，隱私也是韓國瑜挑選房子重要特性。

日前才剛外傳韓國瑜總是搞神秘，行進間經常換車，連他到底住在外面哪裡，幕僚也不太清楚，現在也證實韓國瑜真的很低調，包含出入都是搭乘私家車輛。高雄市警局保安科長林松木表示，目前安排轄區派出所特別加強巡邏，有在韓國瑜租屋處設置巡邏箱，而依市長指示接送的隨扈就照約定時間到達約定地，再搭乘公務車上班。

▲韓國瑜租屋處住宅大樓曝光。（圖／地方中心攝）

至於韓國瑜住處曝了光，是否會考慮搬離，以及維安上會不會出現疑慮，記者詢問新聞局長王淺秋，但目前尚未回應。但據了解相關人員表示「太爛了！居住自由跟隱私權就是一種隱密，這是一種隱私權，還曝光維安程序，設身處地想，這不應該曝光，也不排除會有下一步維安相關考量，包括換地點」。