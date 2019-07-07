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善款全數化為公益　屏東觀音慈善協會贈送消防災情堪查車

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▲屏東縣內埔鄉觀音慈善協會贈送屏東縣消防局龍泉消防分隊缺少消防災情勘查車。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔鄉觀音慈善協會贈送屏東縣消防局龍泉消防分隊缺少消防災情勘查車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉觀音慈善協會有鑑於屏東縣消防局龍泉消防分隊缺少消防災情勘查車，造成勘災不便，6日致贈一輛，由消防局長許美雪代表受贈。

屏東縣內埔鄉觀音慈善協會感念消防同仁救災辛勞及深覺消防救災車輛重要性，將關心社會服務社會大眾的心，化為具體行動，決定捐贈屏東縣政府消防局消防災情勘查車1輛給龍泉消防分隊。

屏東縣消防局說，龍泉分隊擔負維護內埔鄉民生命財產安全，轄區人口眾多，且未配置消防災情勘查車，觀音慈善協會所捐贈的消防災情勘查車，將可作為分隊救災出勤使用，並可提升消防救災效能及確保縣民生命財產安全。

內埔鄉觀音慈善協會成立已達20年，現因種種因素，欲將善款全數化為公益。理事長林裕宙秉持善款為眾人所捐，應將善款發揮最大公益，經協會成員討論過後，決定將善款作為捐贈消防局災情勘查車用。

局長許美雪非常感謝觀音慈善協會本於「取之於社會、用之於社會」理念，並不忘回饋鄉里，慷慨解囊捐贈消防災情堪查車，也期盼這次捐贈儀式能發揮拋磚引玉，號召更多民間企業、宗教社團，為縣民生命財產安全一起努力。

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關鍵字：觀音慈善協會,屏東,內埔,消防災情勘查車

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