火爆男友「揮棍打斷她手腳」！怕被通報家暴遲3天就醫…女友手腫黑已廢

▲屏東地院依重傷害罪判處顏姓男子有期徒刑3年8月 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

恐怖情人！屏東一名顏姓男子只因細故就暴怒，持木棍打斷潘姓女友一隻手，事後還未將其送醫，避免被發通報家暴，等到女友斷手變黑、起水泡後，才將女友送醫治療，並佯稱是閃避狗和車導致自撞電線桿造成。屏東地方法院審酌案情後，依重傷害罪等判處顏男有期徒刑3年8月；另恐嚇罪處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算壹日。

判決書指出，顏男與潘姓女子於 2017年間相戀，並成為男女朋友關係。顏於同年8月底，因細故與潘女發生口角，顏情緒失控暴怒，竟持木棍將女友的手打到骨折，雖經送醫手術，但仍未癒合。

2017年9月至10月間某日，顏又到潘女住處，兩人又再因細故起衝突，顏當場出言恫稱潘女，「若妳再一次失蹤，讓我找不到，你有去想過你的家人嗎？如果讓我發瘋起來，我會對他們做出什麼事情？」等語，使潘女心生畏懼。全案直到潘女送醫後，被院方診斷出傷勢不單純而報警才曝光，檢方依重傷害、恐嚇罪嫌將顏男起訴。

顏男出庭時辯稱，當天他騎機車載女友去吃飯，為了閃避路上跑出來的狗和車而撞上電線桿，由於女友被通緝，才不敢去醫院，受傷第3天他見傷勢越來越嚴重，才抱著她去枋寮醫院急診，「她受的傷與我無關，我沒有打她」、「我有講那些話，但那是吵架講氣話，我沒有恐嚇她的意思」。

潘女則說，她跟男友去住汽車旅館，退房後男友情緒不穩，就將她載往偏僻處，並用放在車上的木棍打斷她的手跟腳；顏男當時還不敢帶她去看醫生，可能怕被通報家暴。直到3天後，潘女的手腳已經腫起來、發黑且起水泡，顏男才帶著她去就醫。潘女說，當下不想顏被告，才謊稱是車禍受傷。

法官傳訊其他證人，發現顏施暴造成女友右手骨折迄今無法復原，依重傷害等罪判刑。