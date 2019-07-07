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屏東「橡皮筋情殺」震撼純樸小鎮！死者親友曝：交女友是他唯一興趣

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▲屏東縣里港警方在黃男陳屍地現場蒐證 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港警方在黃男陳屍地現場蒐證 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者莊智勝／屏東報導

屏東縣高樹鄉日前傳出一起驚悚的情殺案，65歲的江姓婦人與75歲的黃姓已婚老翁發展畸戀，但卻不滿黃翁時常出言相辱，嫌棄她「矮黑醜」，憤而持麻繩將他勒殺，還在其下體纏上橡皮筋洩憤；駭人聽聞的殺人手法、以及2人荒腔走板的戀情曝光後，黃翁親友也相當感嘆，表示黃雖然已經75歲，但身體仍然硬朗，「他喔，平常工作很認真，就是愛交女朋友，他就只有這個興趣而已啦！」

江婦在落網後向警方悲訴這段戀情中不堪的種種，細細數落男友多年來對她的不好，包括不願支付日常生活花費、平常有空不願帶她出遊，甚至還常在她面前吹噓自己行情好，要交女友很容易，嫌棄江婦「又矮、又黑、又醜」；江婦對於男友的言語霸凌隱忍許久，但日前卻發現風流成性的黃翁，疑似又在外劈腿，交了新歡，這股醋意再加上平時累積的憤恨，終於讓江婦動了殺念，先在魚湯下藥將黃翁迷昏後，再持麻繩將他勒斃，並在生殖器纏滿橡皮筋洩憤。

驚悚的銀髮情殺案曝光後，宛若在當地純樸的鹽埔小鎮上投下一顆震撼彈，居民們議論紛紛；黃翁的親友在得知後也感到相當惋惜，透露已婚的黃翁與妻子育有2女1子，孩子們也已經長大成家，年輕時的黃翁還曾練過武術，之後開檳榔園親自耕作，平時工作相當認真，身體也硬朗健康，除了生性風流外，幾乎沒有其他缺點。

▲▼屏東橡皮筋情殺。（圖／東森新聞）

▲親友說，黃翁平時的興趣就只有交女朋友而已。（圖／東森新聞）

親友指出，黃翁本來就愛在外拈花惹草，在妻子罹患糖尿病等慢性病後，風流成性的他更是變本加厲，頻頻在外與多名女子交往，「他女友很多啦，平常沒有什麼興趣，就只有這個（風流）興趣而已啦！」

另一方面，兇嫌江婦平時在萬巒豬腳店工作，同事得知她為愛殺人後震驚不已，表示江婦皮膚確實是黑了一點，但絕對稱不上「醜」，她平時上班也很常跟黃翁講電話談情說愛，大家也都知道她有個男友，但並不清楚2人平時交往狀況。

心理學專家也指出，台灣逐漸步入高齡化社會，65歲以上的銀髮族在退休後生活頓失重心，因此對於這個年紀好不容易出現的感情，潛意識都會視為是「人生最後的可能性」，因此也會更加執著。

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關鍵字：屏東,橡皮筋,情殺

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