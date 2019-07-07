道壇神棍騙身「感情觸礁女」！和解差10萬宣告破裂…判決出爐下場慘爆

▲屏東地方法院依妨害性自主罪將潘姓乩童判處有期徒刑7年 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潘姓男子設立道壇，並擔任乩童，期間一名女子因與男友感情遇上挫折而前來請求建議；潘男聞言後謊稱「如不做法，其男友將永遠下咒致她於死或發瘋」等方式恐嚇該女子，並佯稱使用紙紮人、取得女方體液作法等方式，性侵被害人得逞。案發後，被害人請求40萬元賠償金，但潘男卻只願賠償30萬元，致未達成和解，法官依妨害性自主罪判處 判決有期徒刑7年。

判決書內容指出，潘姓男子在屏東縣某鄉設立道壇，並擔任神明乩身。2017年8月19日晚間，一名成年女子因與男友產生感情問題，前往道壇請求潘男建議；豈料潘男見女子可欺，竟起色心，訛稱她與男友的感情問題需要作法化解，倘若不作法，其男友將會對她永遠下咒，恐怕會致使她發生、甚至喪命。

女子聞言後心聲畏懼，連忙焦急詢問潘男該如何作法化解；潘見對方已經上鉤，順水推舟繼續撒謊，佯稱必須以紙紮人作法，還要用她胸部及下體體液為引，並以紙紮人觸摸其胸部、私密處，法事方能成功。女子聞言後不疑有他，翌日上午在潘男的陪同下購買情趣用品，並依照潘男指示自慰取得體液，並沾留在男友的T恤上；潘男見狀後食髓知味，又再佯稱體液不夠，誘騙性侵得逞，這時受害女子方知上當，憤而向警方報案，全案因此曝光。

屏東地院審理時，認為潘嫌罪證明確，且考量案發後被害女子求償40萬元，但潘男卻以自己全部財產僅30萬元拒絕，談判宣告破裂，至今仍未達成和解，因此最後依妨害性自主罪嫌，判處潘男有期徒刑7年。