宜蘭童玩節加碼送　70萬元汽車等你開回家

▲▼宜蘭縣長林姿妙要將價值70萬元的SUZUKI Baleno汽車送給童玩節遊客。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2019宜蘭國際童玩節6日上午開園，為鼓勵遊客參與活動，宜蘭縣長林姿妙特別加碼「來童玩送汽車」，凡購買單次票、童玩護照入場的遊客，都有機會把價值70萬元的SUZUKI Baleno汽車開回家，同時機票、住宿券等也等你來拿。

2019宜蘭國際童玩藝術節，6日到8月18日，在冬山河親水公園盛大登場！宜蘭縣長林姿妙更要將價值70萬元的SUZUKI Baleno汽車送給遊客，5日晚，宜蘭縣長長林姿妙更將車開進園區，而誰是幸運車主，將在8月18日閉幕典禮中公開抽獎揭曉，詳細活動辦法請上2019宜蘭童玩節官方網站與臉書粉絲專頁查詢。

林姿妙在5日晚的「繽紛尋寶盒點燈暨扭蛋啟用」儀式中，帶領大家首次使用拍照上傳照片到LED的互動功能，她邀請全國各地的遊客，到冬山河親水公園玩童玩節時，別忘了把在童玩節拍攝的精彩照片上傳。

並且在每天限定的3個時間早上11點、下午2點及下午5點到禮物盒排隊掃描QRcode上傳照片，就會出現在尋寶盒上的大屏幕，便可參加尋找扭蛋的活動，每個時段限定100位，歡迎國內外遊客一同前來尋寶！

每顆「扭蛋」內都有一張兌獎券，大小獎項不一，有諾貝爾、亞典菓子工場、益得畑の菓等宜蘭名店伴手禮，最大獎項包括華航台北香港來回機票、礁溪老爺五星級飯店住宿券！