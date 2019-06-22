流動攤販不聽勸搶韓流財　直擊警怒嗆攤商：你剛罵我什麼？　

記者吳奕靖／台中報導

台中天氣晴朗，也讓不少韓粉來到現場挺韓國瑜，看準了這波人潮，不少攤商違規就在人行道擺攤搶發財，不過這個舉動卻惹怒了警察，《ETtoday新聞雲》記者就直擊到一名違規攤商不滿員警取締，當場兩個就對嗆起來，員警怒問：「你現在講什麼？再講一次」，氣氛一度緊張。

▲違規流動攤商不滿員警柔性勸導，彼此一度怒嗆 。（圖／記者吳奕靖攝）

老虎城旁通往挺韓活動的現場，擠滿了來來往往的穿著國旗裝的韓粉，這也吸引不少攤商就算違規也要來佔個位置，畢竟人潮就是錢潮，流動的違規攤商不僅讓老虎城的保全相當頭痛，員警也不止一次柔性勸說希望他們能夠離開，但沒想到就有一名攤商被柔性勸導後，不知道是不是天氣太熱，就連火氣也都上來了，口氣很不好的說「這樣也要開單」。

▲違規流動攤商不滿員警柔性勸導，彼此一度怒嗆，最後離開 。（圖／記者吳奕靖攝）

這一句話惹惱了員警，原本要離開的警察又轉身回頭，怒問這名攤商說：「你說什麼？你剛講我什麼？你剛罵我什麼」？這名攤商也沒再客氣，又回嘴「這樣也要開單」，員警說：「我說再看到就開單、再看到，我現在讓你離開」，這名違規攤商突然覺得理虧，態度也收斂不少，表示現在就要離開，才結束一觸即發的衝突。

其實這條人行道已經不只發生過一次口角衝突，《ETtoday新聞雲》記者稍早也獨家直擊攤商跟老虎城的保全也發生過口角衝突，因為老虎城門口的人行道是屬於私人土地，是不允許擺設攤位，也有攤商不滿被趕，一度跟老虎城保全口角。

▲違規流動攤商為搶韓流財，甚至佔用了馬路，相當危險。（圖／記者吳奕靖攝）