2韓粉等買香腸中暑　路人驚：中暑還有排隊的喔？

記者吳奕靖／台中報導

挺韓大會師移到台中，活動雖然是下午才開始，不過韓粉們一大早就來到現場，但是大約接近中午左右，救護車接獲通報有人疑似快暈倒，立刻趕到現場，發現是一名男子臉色慘白，冷汗直流，初步判斷應該是中暑，協助降溫以後，男子表示不用就醫，救護員詢問中暑情況，這名男子表示自己是為了要排隊買香腸，在大太陽底下等了一個多小時，這個理由讓救護員當場傻眼，只能苦笑以對。

▲31歲的林姓韓粉，為了等買香腸花了1個半小時中暑 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲31歲的林姓韓粉，為了等買香腸花了1個半小時中暑 。（圖／記者吳奕靖攝）

中暑的男子姓林，今年31歲，救護人員了解狀況以後，立刻協助降溫，旁邊還有熱心的民眾拿著冷毛巾敷著林姓男子的後頸，就是希望能改善他的不舒服，果然休息一下後，林姓男子的臉色慢慢恢復，表示自己不用送醫，救護人員在登記完資料後，詢問他為何中暑前的情況，林姓男子說自己抵達挺韓現場大約一個多小時，但是為了香腸，他在大太陽底下等了一個多小時排隊要買，突然間覺得很暈，整個都快昏倒，路人發現以後，趕緊將他扶到陰涼地方，同時打電話報救護隊來救人。

賣香腸的李老闆一聽到有人為了買他的香腸，等到中暑，覺得非常抱歉，立刻前往探視整個情況，但是這個時候，中暑的除了林姓男子以外，又多了一名婦人，就在林姓男子後方休息，一看到他們，李老闆上前說「抱歉，不好意思」，在旁邊民眾跟李老闆說：「這個是一號、這個二號」，讓聽到這句話的人都笑了出來：「中暑還有排隊的喔」，當場讓氣氛緩和很多，而李老闆也請中暑的人先休息一下，避免引發更不舒服的情況發生。

▲31歲的林姓韓粉，為了等買香腸花了1個半小時中暑 。（圖／記者吳奕靖攝）