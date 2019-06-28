宜蘭童玩節加碼大方送　宜蘭弱勢孩子憑證無限次玩

▲▼林姿妙2019宜蘭童玩節，加碼大方送，宜蘭弱勢孩子憑證無限次玩。（圖／游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2019宜蘭國際童玩藝術節將於/76日開幕，28日除發表「讓我們童在一起」活動歌曲，宜蘭縣長林姿妙加碼大方送，邀請縣轄18個、約700位兒少福利機構及團體服務的孩子們，憑證無限次共遊童玩。另7/5日下午3時開放所有人試體驗童玩節。

宜蘭縣政府表示，2019童玩節邁人第20屆，為了更有創意及推陳出新，凸顯2019童玩節的主題與精神，特別推出曲風輕快的活動歌曲，除了透過歌詞傳達童玩從傳統到現代的蛻變及演進，更結合夜間水舞燈光秀及水舞台的互動表演，讓來到童玩節的不同世代朋友都可以沉浸在用聲音、影像及水元素所構築的童心及童趣之中。

而爽樂團成員紅中、小樂、禮義及維軒過去都是童玩節的常客，這次的創作也勾起他們對童玩節滿滿的歡樂回憶，他們也期待這次的創作，能為童玩節增添更多快樂的元素。

趁著童玩節活動歌曲發表，縣長姿妙也特別邀請社福中心所服務的築親庭親子們，並親自送上6日的開幕邀請卡。

林姿妙說，童玩節是一個大家庭，除了來自世界各地的童玩團隊，更希望能夠讓來自各地的朋友都能一起參與這個大家庭；因此，除了邀請社福中心所服務的親子一起同樂外。

她也提醒，童玩節期間，6歲以下兒童及65歲以上長者都可免購票入園，領有身心障礙手冊的朋友，也可以與一位照護者一同免費遊童玩，歡迎大家一起加入童玩家庭，感受不一樣的夏天。

縣府表示，除了大家熟悉的，由馬修連恩發表於2000年的童玩節主題曲「青春夢土」之外，2019年的童玩節也將聽到由爽樂團為活動所創作的「讓我們童再一起」，兩首截然不同的風格的音樂將運用於不同的園區內活動，並陪伴所有入園的朋友們一起戲水、看表演、玩遊戲。