搶老翁54萬元…手機掉落　搶匪回現場找還假裝「我是目擊者」

▲警方起出搶匪搶奪的54萬贓款。（圖／游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

距宜蘭警分局百公尺巷弄，2日中午發生七旬老翁遭搶54萬元案，搶匪得手逃逸後，變裝回現場找掉落手機，還自稱是目擊，但遭眼尖警員識破被逮，搶案4小時內破案，搶匪被依搶奪罪移送偵辦。

警方調查，2日中午一名老翁銀行領錢後，竟遭搶匪盯上，搶匪並沿途尾隨被害人，趁被害人走入蘭市光復路70巷旁巷弄，要返家疏於防備之際，動手搶奪老翁包包並發生拉扯，搶匪得手54萬現金後隨即騎未掛車牌機車逃逸。

發生搶案後，警方在搶案現場發現搶匪與被害人拉扯中掉在地上的手機，並經比對銀行及案發前後現場，及路口監視器畫面，即鎖定搶匪特徵。

警方在現場勘查蒐證時，搶匪竟變裝回到案發現場，並偽裝成熱心民眾有目擊到整個搶案過程，並說有看到搶案犯嫌身分。

經警方迅速調閱監視器以及清查犯嫌掉落之手機，發現這名自稱是目擊證人就是搶案嫌犯，經警方掌握相關證據，順利於犯嫌車內取出54萬贓款及被害人帳戶4本，並起出作案穿著的衣服、安全帽和機車等作案工具。

【更多新聞】

►宜蘭之光！大3生賴冠傑「艇」進世界杯 受表揚憶亡母悲泣

►直擊同學因期未考複習手心挨打 小5正義哥錄影踼爆老師體罰現場

►71酒駕新制宜蘭醉男騎機車測出0.25 後載女車主連坐罰並吊照

►「壓縮成型」廢棄物入侵 宜蘭頭城、冬山共被偷倒近20噸

►宜蘭首椿！ 核心椿腳每票2千買票 南澳鄉代廖俊傑當選無效