挺警察要錢給錢、要人給人！蔡英文：警力強化列最優先項目

▲鐵路勇警殞命，蔡英文下令要人給人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，驚傳乘客揮刀砍警血案，25歲的鐵路警察李承翰不幸殉職。內政部長徐國勇及警政署長陳家欽4日晚間8點緊急召開記者會，他表示，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌非常重視這次事件，下令「要錢給錢、要人給人」，要全力避免憾事再發生。蔡英文5日受訪時則強調，這次事件讓全國人民都很難過，但在難過之餘，警力的強化要列為最優先項目。

針對鐵路警察不幸殉職，內政部及警政署4日晚間緊急召開記者會，徐國勇表示，自己的友人愛爾麗集團總裁常如山以行動挺警察，將捐贈新台幣300萬購買約250支電擊槍，增加第一線執勤員警的配備，他也立刻把此事轉達給總統，蔡英文立即下令一定要挺警察，「要人給人、要錢給錢」。

蔡英文5日受訪時表示，她昨天南下嘉義探視李承翰父母、表達哀悼之意，這件事情確實讓很多人感到心痛，一個年輕的生命為了國家服務就這樣離開了，全體國民都很難過，她說，「難過之餘，對我們警力的強化、警員的增補，應該是列為最優先項目」。

蔡英文指出，對於警員執勤的安全要做考量，裝備的需求及執法的空間，要讓警察能夠使用適當武力進行防備，這些都是必須要完整、快速地檢討，讓警員在為國家服務的同時，也能夠有效且安全的執勤，這些重要的工作國家一定會全力挹注資源。