盧秀燕記者會後快閃　新聞局長代打：沒有善意回應就不出席院會

▲▼盧秀燕主持身障桌球記者會後快閃不受訪，由新聞局長吳皇昇代為發言。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕5日上午出席「2019亞洲身心障礙桌球錦標賽」賽前記者會後，馬上轉身走人不受訪，新聞局長吳皇昇代打，他說，台中市每年上繳1千4百億稅金，拿回來的僅有6、7百億元，中央補助屏東3億元辦燈會，補助台中卻很可能只有3千萬元，他認為，既然得不到中央善意回應，出席院會也沒意義，不如留在台中拚市政。

盧秀燕上午出席2019亞洲身心障礙桌球錦標賽記者會，大批媒體想要追問她對於缺席行政院會的看法，結果，記者會一結束，盧馬上轉身走人，留下一堆錯愕媒體，最後由新聞局長吳皇昇代打救火。

吳皇昇表示，蘇貞昌院長說他當過新北市長，知道眉眉角角，預算不會少給，但交通部觀光局6月28日已針對台灣燈會召開審查會，市府至今仍未得到任何回應，若是按照屏東縣政府台灣燈會辦公室主任對外公開發言說，中央補助屏東台灣燈會3億元，而根據他得到的訊息，中央恐怕僅補助台中約3千萬元，這樣是否太少了？

吳強調，台中市每年上繳中央的稅金約1千4百億元，但每年平均只拿到6、7百億元，此外，盧團隊接任時，離舉債警戒線僅剩下88億元空間，這是前市府4年所遺留下來的債務，市府除了持續建設外，也要請中央與地方建立夥伴關係，其實真正委屈的是台中市民，市民因為政治可能的分化或意識形態，受到很大的不公平待遇。

至於蘇院長所謂已核撥超過3百億元的補助，吳皇昇說，那些都是屬於一般性補助，不管誰執政都會拿得到，其中許多補助款還都是去年早已核定的，反而是市府今年提出許多政策性補助如準公共化托育、台灣燈會、大甲鐵砧山道路品質改善計畫等，都尚未得到中央妥善的回應，

吳皇昇最後表示，市長並非打算一直不出席行政院會，而是要等中央與地方真正締造夥伴關係，否則得不到善意回應及對市民有利的情況下，出席行政院會的意義何在，不如留在台中拚市政。