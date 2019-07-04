盧秀燕缺席行政院會「無言抗議」　蘇貞昌：當家方知柴米貴

▲行政院長蘇貞昌對於市長盧秀燕缺席行政院會，重申會力挺台中建設立場。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕跟中央要2020台灣燈會補助「要不到半毛」，出席行政院會最頻繁的她先批行政院長蘇貞昌不要「口惠實不至」，4日更臨時缺席院會表達「無言的抗議」，也未陪同蘇貞昌到大里視察，僅派副市長楊瓊瓔到場。

蘇貞昌對此表示，他沒注意到盧市長沒到院會，燈會借用國防部土地已經同意撥補，「當家方知柴米貴」。未來經費上如果還有需要，我們都同樣支持。他這麼忙還到台中，就是表達支持台中種種建設。

行政院長蘇貞昌4日下午在經濟部水利署長賴建信等人陪同下，前往大里區視察旱溪排水啟動大康橋計畫。他現場指示，將透過水域環境及生態營造，創造優質生活環境，要求整治工程如期如質完成，期許相關建設能讓民眾有感。

有媒體關心，台中市長盧秀燕今天上午原本要出席例行的行政院會，卻突然取消。起因是她日前跟中央要台灣燈會補助等經費都要不到，自認每次都有去院會，預算卻這樣被杯葛，揚言可能以後都不會再參加，媒體更形容盧的舉止是否是「無言的抗議」?

▲▼行政院長蘇貞昌到大里視察旱溪排水啟動大康橋計畫。（圖／記者李忠憲攝）

▲副市長楊瓊瓔致詞盼中央能多給予協助，行政院長蘇貞昌台下鼓掌給予支持。（圖／記者李忠憲攝）

院長蘇貞昌表示，盧市長是很認真的市長，院會都經常來參加。他今天因為院會非常忙，沒注意到早上她突然沒有來。但他今天下午特別在這麼忙的情況下還到台中市來，就是對於盧市長關心的台中種種建設，他都會大力支持。

他表示，今年2月就台中旱溪整治，他已特別撥補同意支持6億經費，繼續治理。往後有需要的經費，中央也全力支持。希望讓旱溪能夠早日更漂亮，同時讓台中市民更有空間，可以做各種活動，從淹水到親水，讓台中更好。

蘇貞昌表示，他一直很注意台中市盧市長，當年他做院長她就是立法委員。現在她做市長，「當家方知柴米貴」。他上禮拜就有告訴盧市長，「妳為了一個市，就這麼傷腦筋，我還要負擔22個縣市！」。但對台中市的需要，他還是會大力支持。

至於煙火與燈節等，蘇貞昌表示，我們看台中的需要，現在光要國防部的土地，也都已經同意撥補。未來在經費上，如果還有需要，我們都同樣會支持，正如同我們在支持所有縣市一樣。

他說，他相信盧市長一定同樣的心，希望台中市更好，剛開始一定有很多跟做民意代表時情況會不一樣，但還是一樣的心，大家都希望地方更好、人民更好，中央地方其實是一條心的，而在相關的補助上，也不分藍綠，希望大家都能夠更好。

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