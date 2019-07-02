最常出席院會「燈會補助沒半毛」　盧秀燕：蘇院長別口惠實不至

▲盧秀燕希望蘇院長別口惠實不至。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府明年將承辦2020台灣燈會，但是向中央爭取1億元經費一直沒有下文，導致事前籌辦工作動彈不得，台中市長盧秀燕2日表示，她上任半年，是六都市長中出席行政院會最頻繁者，連院長蘇貞昌都多次肯定，但她希望蘇院長能落實中央地方是夥伴關係，不要「口惠實不至」。

▲吳皇昇希望交通部能盡速確定補助金額。（圖／記者鄧木卿攝）

2020台灣燈會已邁入籌備階段，但目前交通部尚未決定該給多少補助款，導致多項籌備事項無法啟動，盧秀燕說，屏東縣政府曾公開表示，籌備台灣燈會的經費共5億元，中央補助3億，屏東縣政府自籌1億，自行募款1億，這些都是上網搜尋得到的公開資訊。

但是台中市沒有向中央爭取3億元經費，僅申請1億，結果到現在尚未得到中央明確答覆，盧呼籲中央落實中央與地方的「友善夥伴關係」，別讓城市之間出現可能的「待遇差別」，她還說，蘇院長多次稱讚她是參加院會六都市長中出席率最高者，希望蘇院長不要「口惠實不至」。

盧秀燕再次強調，台中市1年上繳中央的稅約1千4百億元，但只獲得中央約6、7百億元的核撥經費，只拿回一半的補助款，剩下的6、7百億元，就是她要爭取的空間，中央分配經費核撥的過程中，如果不合理，或是地方有額外需求、或有重大建設要開辦的話，市府就必須據理力爭，為台中未來發展努力。

新聞局長吳皇昇表示，台灣燈會最大的經費來源是交通部觀光局，但目前所知，交通部傾向按照基本額度，僅補助3千萬元，但屏東縣政府就得到中央3億元補助，市府希望中央能夠支持台中主辦台灣燈會，畢竟這也是交通部的活動。