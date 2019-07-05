亞洲身障桌球錦標賽首次台中舉行　盧秀燕：補助6百萬全力支持

▲盧秀燕坐輪椅下場和選手試試身手。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

「2019亞洲身心障礙桌球錦標賽」23日將首次在台中市舉行，到時將有19個國家地區的277名選手同台較勁，台中市長盧秀燕5日也坐著輪椅、身穿運動服和選手試試身手，她表示，這場是國內選手進軍明年2020東京帕運的資格賽，非常重要，因此動用第二預備金6百萬全力支持，希望選手們為國爭光。

▲盧秀燕親切和現場身障者握手。（圖／記者鄧木卿攝）

「2019亞洲身心障礙桌球錦標賽」23日起至27日在台中市靜宜大學舉行，上午舉行賽前記者會，包括市長盧秀燕，台中市身心障礙體育總會理事長陳清龍、議員何敏誠及中華台北代表隊成員林晏弘（男子5級、世界排名第11）、田曉雯（女子10級、世界排名第7）、盧碧春（女子5級、世界排名第10）等人。

▲盧秀燕鼓勵選手為國爭光、為台中爭光。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕表示，這場是國內首次也是今年唯一一次舉辦的亞洲身心障礙比賽，全亞洲地區頂尖的好手參加，要參加明年東京帕運會，得先經過這關挑戰，各國都在爭取資格，非常重要，因此，她在議會支持下，動用第二預備金6百萬支持，就是要讓台灣被看見，台中被看見。

陳清龍表示，這次比賽籌辦時間長達1年多，包括運動局、交通局和警察局等，可說是傾全市之力，就是要讓近千名選手、職員等相關人員，都能無後顧之憂的全心比賽，他也希望市民到時前往為國人加油打氣。