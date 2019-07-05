30萬人口住宅區強制興建焚化爐！　武漢居民上街抗議

▲陽邏居民上街抗議。（圖／翻攝微博）

大陸中心／綜合報導

湖北省武漢市郊的新洲區陽邏街道居民自6月28日開始，多次集結一同走上街頭，抗議當地政府興建大型垃圾焚化爐。據悉，在7月2日、3日時，民眾和警察更爆發了大規模衝突；為了維護秩序，警員以暴力驅散抗議者，甚至還有人因此被打到頭破血流。

當地民眾近日連續上街「抗議焚化爐興建」，有許多網友紛紛在微博上分享此事，但影片全被刪除。一名網友指出，當地政府完全不顧百姓反對，強行在約30萬人口的密集居住區違規興建垃圾焚燒場，距離不到500米的範圍內還有一所學校。

▲警察全副武裝戒備。（圖／翻攝微博）

此外，這名網友也表示，為了此事，居民私下集結並走上街頭抗議，但當地政府卻以暴力驅趕，甚至對毫無受過訓練的百姓大打出手，現場狀況慘烈。此外，從網路上流傳的影片可看見，陽邏的居民從白天抗議到晚上，數千名居民擠滿馬路，一旁則有站有大批全副武裝的警察。

由於民眾與警察爆發衝突，武漢市新洲區政府6月28日也在微博上發布消息稱，新洲陽邏陳家衝垃圾焚燒發電項目，引起社會高度關注，而新洲區政府十分重視群眾呼聲，因此承諾這一項目不開工。此外，官方也在公開信中表示，網路上指焚化爐已經動工則是誤傳，實際上是一旁的江北鐵路建設拆遷工程。

▲武漢市新洲區政府在微博發出聲明。（圖／翻攝武漢市新洲區政府微博）

據悉，陳家沖垃圾填埋場將接收處理原生垃圾至2020年底，而填埋場不再擴建。按照《市人民政府辦公廳關於印發進一步加強全市垃圾處理工作實施方案的通知》要求，當地政府擬在陽邏街道的陳家沖一帶，興建每天可焚燒4000噸的大型垃圾焚化爐，並計劃利用垃圾焚化產生的熱能，進而興建發電廠。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。