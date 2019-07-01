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素食Youtuber舉牌撻伐韓式烤肉「豬在痛」　整間餐廳：黑人問號

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文／羅小編

每次經過燒肉餐廳、麻辣火鍋店的門口，總是被撲鼻而來的肉味薰到懷疑人生，同時又很想號召三五好友進去大快朵頤一頓，不過若是自己正在品嚐人間美味的同時，卻好巧不巧遇上示威抗議，說被吃的動物很可憐，酸酸們會如何是好？

最近南韓網路上就留傳一段影片，將該段影片上傳至Twitter的香起（향기，音譯）自稱是動物保護專家，她疑似於6月18日舉起白色示威看板，進入首爾西大門區的一間自助烤肉餐廳。

►這款屁孩！未成年耍賴吃霸王餐　掏假證件買酒害店家被迫歇業
▲▼女子到烤肉餐廳抗議（圖／翻攝自Twitter@scentvegan）
▲女子到烤肉餐廳抗議（圖／翻攝自Twitter@scentvegan）

白色看板寫著：這不是美食，而是暴力！」（음식이 아니라, 폭력입니다）

影片拍攝開始後，香起背著黑色斜背包，走上餐廳最前端的Buffet區，高聲呼喚，希望引起其他饕客注意：「大家請先注意我這，請先聽我說～」

▲▼女子到烤肉餐廳抗議（圖／翻攝自Twitter@scentvegan）
（圖／翻攝自Twitter@scentvegan）

「現在大家桌上所擺放的東西並不是美食，而是一種暴力！就像我們人類能安穩活在世上的權利一樣，豬有豬權、牛有牛權、其他動物也有活在世上的權利！」

「我們不能為自己身為人類，就能對其他動物加諸痛苦或暴力，也無權壓榨牠們！」

「也許我的話，你們聽了會覺得不爽、或是很可笑，但請你們先想一想動物正在遭受的暴力！」

▲▼女子到烤肉餐廳抗議（圖／翻攝自Twitter@scentvegan）
（圖／翻攝自Twitter@scentvegan）

不過影片中女子話說到一半，服務生和店經理拉便上台試圖阻止，拉扯女子的手臂和背包；而女子被拉下台後，還是持續舉著看板，邊巡視餐廳、邊呼喊口號。

影片上傳Twitter後，引發巨大的迴響，3700個轉推、1000多個留言。

女子在推文表示，自己並不是故意妨礙餐廳營業，而是希望透過自己的一人示威（일인시위），讓人們重視自己加諸於動物的暴力行為、以及暴力被社會視為正常現象之亂象。

對女子來說，饕客們餐桌上所擺放的肉盤，正是暴力發生的傷心地。因此，她希望能在悲劇發生的地方，讓人們認知到自己「吃肉」的行為，其實也算對無辜動物行使暴力。

影片在網路引起迴響後，該烤肉餐廳表示十分難堪，因為影片中所出現的店員、甚至顧客的臉部都未經馬賽克處理，侵害到這些人的肖像權，業者向影片上傳者呼籲，希望影片裡所出現的店員、顧客能打碼，否則將提起告訴！

業者也向韓媒《韓聯社》表示，雖然他們已向女子傳送訊息，希望影片能打碼，但目前都未獲得回覆。

▲▼餐廳,燒肉,烤肉,牛排（圖／取自Pixabay）
（圖／取自Pixabay）

影片上傳後也引發巨大反彈，許多網友表示女子的行為看起來不像示威，而是像引起「騷亂」，店家已經可以對其提告妨礙營業。

這不僅妨礙店家營業，還侵害肖像權」、「對無辜的店家來說，這行為太過分了」、「我能理解屠宰家畜的過程或許有點殘忍、甚至不人道，但女生的行為，簡直就是強迫別人吃素食！

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對此，香起也在推文回擊：「如果我所發起的非暴力抗爭行為引起人們感到不快、或是緊張，那就表示其實他們內心也認知、瞭解目前動物所處於的殘忍現狀！」

寫到這，酸酸們怎麼看呢？

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延伸影音

via TwitterYTN NEWS조선일보

 
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關鍵字：南韓,韓國,首爾,西大門區,烤肉餐廳,抗議,素食,葷食,素食主義者

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