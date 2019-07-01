素食Youtuber舉牌撻伐韓式烤肉「豬在痛」　整間餐廳：黑人問號

文／羅小編

每次經過燒肉餐廳、麻辣火鍋店的門口，總是被撲鼻而來的肉味薰到懷疑人生，同時又很想號召三五好友進去大快朵頤一頓，不過若是自己正在品嚐人間美味的同時，卻好巧不巧遇上示威抗議，說被吃的動物很可憐，酸酸們會如何是好？

最近南韓網路上就留傳一段影片，將該段影片上傳至Twitter的香起（향기，音譯）自稱是動物保護專家，她疑似於6月18日舉起白色示威看板，進入首爾西大門區的一間自助烤肉餐廳。

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▲女子到烤肉餐廳抗議（圖／翻攝自Twitter@scentvegan）

白色看板寫著：「這不是美食，而是暴力！」（음식이 아니라, 폭력입니다）

影片拍攝開始後，香起背著黑色斜背包，走上餐廳最前端的Buffet區，高聲呼喚，希望引起其他饕客注意：「大家請先注意我這，請先聽我說～」



（圖／翻攝自Twitter@scentvegan）

「現在大家桌上所擺放的東西並不是美食，而是一種暴力！就像我們人類能安穩活在世上的權利一樣，豬有豬權、牛有牛權、其他動物也有活在世上的權利！」

「我們不能為自己身為人類，就能對其他動物加諸痛苦或暴力，也無權壓榨牠們！」

「也許我的話，你們聽了會覺得不爽、或是很可笑，但請你們先想一想動物正在遭受的暴力！」



（圖／翻攝自Twitter@scentvegan）

不過影片中女子話說到一半，服務生和店經理拉便上台試圖阻止，拉扯女子的手臂和背包；而女子被拉下台後，還是持續舉著看板，邊巡視餐廳、邊呼喊口號。

影片上傳Twitter後，引發巨大的迴響，3700個轉推、1000多個留言。

첫 방해시위 영상, 제가 방해하길 원하는 것은 동물에게 가해지는 막대한 폭력과 이 폭력이 자연스럽고 정상적인 것으로 여겨지도록 하는 사회의 관습입니다. 폭력이 일어나고 있는 현장에서 동물의 현실에 대해 알리고 직접적으로 의견을 표출하는 움직임이 널리 퍼지길 바랍니다. @dxeseoul pic.twitter.com/FgH9SqdM6x — 향기ⓥ (@scentvegan) June 18, 2019

女子在推文表示，自己並不是故意妨礙餐廳營業，而是希望透過自己的一人示威（일인시위），讓人們重視自己加諸於動物的暴力行為、以及暴力被社會視為正常現象之亂象。

對女子來說，饕客們餐桌上所擺放的肉盤，正是暴力發生的傷心地。因此，她希望能在悲劇發生的地方，讓人們認知到自己「吃肉」的行為，其實也算對無辜動物行使暴力。

影片在網路引起迴響後，該烤肉餐廳表示十分難堪，因為影片中所出現的店員、甚至顧客的臉部都未經馬賽克處理，侵害到這些人的肖像權，業者向影片上傳者呼籲，希望影片裡所出現的店員、顧客能打碼，否則將提起告訴！

業者也向韓媒《韓聯社》表示，雖然他們已向女子傳送訊息，希望影片能打碼，但目前都未獲得回覆。



（圖／取自Pixabay）

影片上傳後也引發巨大反彈，許多網友表示女子的行為看起來不像示威，而是像引起「騷亂」，店家已經可以對其提告妨礙營業。

「這不僅妨礙店家營業，還侵害肖像權」、「對無辜的店家來說，這行為太過分了」、「我能理解屠宰家畜的過程或許有點殘忍、甚至不人道，但女生的行為，簡直就是強迫別人吃素食！」

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방해시위는 누군가와 싸우거나 비난하는 등의 폭력적인 행동을 하지 않습니다. 만약 비폭력적인 방해시위로 인해 사람들이 불편함이나 긴장을 느낀다면 그건 동물이 처한 현실에 대해 일부 인지했기 때문일 것입니다. 그리고 그것이 바로 방해시위의 목적이라 생각합니다. pic.twitter.com/GSibtYUafo — 향기ⓥ (@scentvegan) June 18, 2019

對此，香起也在推文回擊：「如果我所發起的非暴力抗爭行為引起人們感到不快、或是緊張，那就表示其實他們內心也認知、瞭解目前動物所處於的殘忍現狀！」

寫到這，酸酸們怎麼看呢？

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延伸影音

via Twitter、YTN NEWS、조선일보