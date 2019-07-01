割疔仔竟敗血症亡　家屬慟！捧遺照骨灰到醫院大門撒冥紙抗議

▲張男之妻手捧丈夫的遺照到醫院大門口抗議。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名張男前往醫院進行小手術，術後返家第四天因身體不適、呼吸喘等症狀再度返院求診，未料一路從門診、急診到加護病房，病程進展快速，即使緊急插管、裝葉克膜都未將張先生救回。張男的家人無法接受突如其來的打擊，集結親友約50人，手捧張男遺照、骨灰罈到醫院撒冥紙抗議。

張姓男子因臀部附近膿瘍至醫院求診，由於口服抗生效果不佳，傷口持續惡化，張男於6月14日住院、15日手術治療、16日預後良好順利出院。只是張男返家後第四天開始出現呼吸喘、發燒，因而再度前往門診求診，經醫師評估後將張男直接轉進同院的急診醫學科，尋求更迅速的醫治，但張男病情卻急轉直下，就在過程中張男生命徵象已不穩定，急診室插管後更發現張男已出現多重器官衰竭的症狀，即使緊急裝上葉克膜，張男仍於22日不幸逝世。

張男上有8旬雙親，下有3歲稚女，他的家人無法接受張男逝世的噩耗，於7月1日原訂回診時間號召50餘名親友團至醫院撒冥紙抗議。張男的堂哥表示，張男從過世到現在，醫院高層都未曾前往捻香道歉，根本是草菅人命，他表示，堂弟才46歲，任職於湖口工業區生產線上的班長，是家中唯一經濟支柱，家人都無法接受他只是動個「皮肉刀」割疔仔就失去生命，更表示，要對醫院提出業務過失致死之訴。張男的堂哥也提出要求院方道歉及協助負擔已故堂弟的家庭生計兩項訴求。

中醫大新竹附醫院長室主任祕書王鍵元表示，張先生於19日返院當下，門診醫師就發現呼吸喘的問題，當下就直轉急診，經檢查再發現其他病因後，立刻將他轉入加護病房。王鍵元表示，醫療團隊積極救治，也裝上了葉克膜，但很不幸的張先生仍因敗血症合併多重器官衰竭而死亡，由於本案已進入司法程序，院方也尊重司法判決，發生此事件，院方非常遺憾，也將盡一切力量協助家屬在司法上提供必要的文件以及必要的醫療過程說明，期待家屬能減少對院方的誤會。王鍵元再強調，院方盡力救治張先生，毫無懈怠，也期待社會能夠諒察。