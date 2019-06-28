私人地被畫為河川治理計畫線　大湖鄉民怒喊「還地於民！」

▲大湖鄉富興村民抗議經濟部水利署二河局，承諾還地17.5公頃，但遲未公告，27日抗議要求「還地於民！」 （圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣大湖鄉富興村100多位村民，27日上午集結在富興村辦公室內，控訴第二河川局，在20多年前，把台三線大湖鄉法雲寺到大湖農工約4、5公里長的後龍溪旁道路外私人土地，劃入河川治理計畫線內，水利署第二河川局承諾還地17.5公頃，但遲遲未公告，民眾氣憤難耐下抗議要求「還地於民！」

100多位村民27日上午手持「鴨霸河川局、還我們土地」等抗議布條，大聲怒喊要求河川局把多年來，被劃入河川治理計畫線內的私人土地還地於民。抗議民眾更表示，河川治理計畫線的範圍不僅有後龍溪岸邊，甚至從岸邊擴及台三線道路線，讓沿途居民傻眼。土地被劃入河川治理計畫線後，土地的利用、轉移被嚴重限制，認為政府後續應重新檢討計畫範圍，但政府20年來無為的作為等於「判了土地死刑」。

經濟部水利署第二河川局表示，從2016年至今，已與地方開過5次說明會，卻都無法給居民一個確定的公告時間，主因是因氣候變遷，容易出現強降雨，經濟部認為此案有再檢討必要。但在27日的說明會，二河局也提出新方案，將原訂河川治理線往後退縮的25米改為13米，留下12米供二河局施作河堤等防水工程，但這項提案村民並不買單，仍堅持「公告還地於民」。