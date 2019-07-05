5個月前「神算雄中生」寫詩諷鼻子伸長：我很討厭韓國瑜！作家大讚推背圖

▲雄中生接連突襲韓國瑜，其中一人抱書《愛說謊》上台。（圖／記者賴君欣攝）



生活中心／高雄報導

高雄37歲新生代詩人、作家林達陽在今年「高雄馭墨三城文學獎」的得獎感言及創作理念中發現相當特別的作品。一名陳姓雄中生寫作的新詩《象樂園》獲得第二名的殊榮，暗諷韓國瑜市長鼻子伸長，筆觸微妙，讓林達陽大讚結尾「歡迎光臨迪士尼樂園」充滿希望，還公開其得獎感言，第一句話就痛罵「我很討厭韓國瑜」。

《象樂園》中句句暗諷，「也不過是一艘千磅萬磅的商船入港，當大人與小孩歡聲雷動當區區圍籠籠不住你的形」、「你的鼻還會繼續伸長，在你的承諾實現以前」、「美麗島蓄不下一頭象，那麼你說，擴建小港吧，直到錨碇不及你象身千萬分之一重」、「你以鼻頂起馬戲團的篷罩，長幕揭開。咿———歡迎光臨迪士尼樂園。」

陳姓學生在得獎感言及創作理念中則提到，獲得新詩類第二名獎項，一名穿藍色背心的記者追問「諷刺市長的想法？」他簡而有力地回「我很討厭韓國瑜。」被以雄中還有校舍經費躺在市議會為由，勸說「市長建議」可把題目改成《魚樂園》，甚至可以特別強調「魚悠游在深藍的愛河」等。

文末，陳生口氣堅定地反轉說到「至此，我決定相忍為校，斷然捨棄本詩（你問我說的是不是真的？當然是假的，高雄人最愛唬爛了）。」

有趣的創作讓林達陽眼睛為之一亮，他進一步解釋，高雄馭墨三城文學獎是在2月下旬截稿，決審落在4月下旬，所以作品至少是2月前寫的，得獎感言則是4月底所寫。強調作品早於某人「鼻子繼續伸長」、花500萬主動地被動參選更大的位子，得獎感言也早於前陣子的打狗盃中學生花式領獎有話要說大賽。

林達陽讚嘆雄中生神機妙算，「想想原來是推背圖啊，我還以為是現代詩呢。」並在臉書分享《象樂園》和他的得獎感言，吸引超過2800人按讚，笑呼「這學弟不簡單」、「高雄子第多才俊，捲土重來未可知」、「這個語感真的很有趣，中後段有越來越好」、「有才啊，後生可畏」、「完全是個人才啊」、「雄中總不會讓我失望！」

●註：《推背圖》是中國古代最傳奇的預言書之一，起源於宋代，是後人假託唐代李淳風、袁天罡合著。書中推算到唐朝以後2000多年的命運，精準度奇高，甚至因此被列為禁書。

▼高雄市教育局設第今年的市長獎狀有「摩天輪」 。（資料照／記者吳奕靖攝）

