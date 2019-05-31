國中新詩比賽寫「韓流」奪冠　基進黨怒轟：愛情摩天輪唬爛者第一

▲國中生寫新詩以「韓流」為題目，結果得到冠軍。（圖／記者吳奕靖攝）

記者李唯甄／高雄報導

彰化一間中學舉辦文藝比賽，其中新詩組第一名題目訂為「韓流」，學生在詩裡寫到「北農賣菜郎」，「問世堅情是何物、一戰成名」，把韓國瑜競選高雄市長時的事蹟巧妙寫進詩裡，然而這篇作品卻遭到基進黨發言人陳柏惟批評，怒轟評審「給國民黨的愛情摩天輪唬爛者當第一」。

▲國中生寫新詩以「韓流」為題目，結果得到冠軍。（圖／翻攝臉書粉專「3Q 陳柏惟」）

陳柏惟在臉書上PO出這篇名為「韓流」的新詩，內容除了提到韓國瑜北農時期的經典金句「問世堅情是何物」，還提到韓當初打選戰時的狀況「綠箭圍攻、菜攤被搶」，以及韓的選戰策略「棄奧步、不攻擊、不謾罵、不抹黑」，看起來對韓國瑜的一切似乎都頗有研究，而這篇作品也在國中新詩組拿下第一名。

「歐洲不會因為文體優美、選擇表揚希特勒的文章第一」，陳柏惟在臉書開砲，怒轟評審「國民黨的愛情摩天輪唬爛者當第一」，質疑學生對政治怎會比愛情還有經驗，還酸「假新聞假發財假進來真跪中，這你不講？」直批評審老師才是該檢討的對象。

對此，校方則回應，當初並沒有特別設定題目和用字遣詞，最後是三個評審老師一致認同這篇文章，因此就給了第一名。

▲基進黨發言人陳柏惟在臉書怒轟評審。（圖／翻攝臉書粉專「3Q 陳柏惟」）