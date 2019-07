萌到爆！台鐵全新彩繪列車「滿車都是Hello Kitty」　外觀內裝搶先看

▲台鐵環島之星全新Hello Kitty彩繪列車亮相。(圖/台鐵提供)

記者賴文萱/台北報導

今年夏天台鐵局、易遊網和台灣三麗鷗更以共同合作方式為環島之星換上新裝,打造萌指數破表的「環島之星 Hello Kitty 繽紛列車」。除了外車廂換上彩繪外,車内布置小從備品、大到内裝彩繪更是全面更新,堪稱是環島之星有史以來最大幅度的新裝調整,將帶給旅客全新體驗,並期待藉由 Hello Kitty 的高人氣,帶動另一股鐡道旅遊新風潮。

請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵環島之星全新Hello Kitty彩繪列車,外觀、內裝全都充滿彩繪。(圖/台鐵提供)

「環島之星 Hello Kitty 繽紛列車」以「跟著 Hello Kitty 環台灣」為設計理念,由 Hello Kitty 化身為全台走透透的小旅人,與她最好的小熊朋友 Tiny Chum 一起搭乘環島之星玩遍台灣每個角落。為行銷全台旅遊特色,6節車廂外觀設計特別結合台灣在地旅遊元素,以季節花卉、台灣動物、美食小吃、戶外體驗、特色玩點和傳統文化6大主題呈現於每一節車廂,穿梭其中的 Hello Kitty 就如同稱職的導遊,陪同大家一起踏上暢遊全台的旅程。

▲▼跟著Hello Kitty環台灣,彩繪列車即將首航。(圖/台鐵提供)

除了車廂外觀,車廂内裝也一併在這次換裝中進行大改造:卡拉OK車廂以藍天海洋為主要意象,地板採用沙灘彩繪,配上 Hello Kitty 乘船賞鯨的打卡裝置,呼應台灣島嶼風光;可供旅客飲料喝到飽的吧檯餐車,則採明亮黃色為基調,搭配 Hello Kitty 享用美食的模様,展現活潑可愛的歡樂氣氛;而旅客體驗DIY手作活動的餐車車廂,以粉紅色系作主色,粉嫩空間結合Hello Kitty 搭乘纜車和熱氣球,傳遞旅遊歡愉時光。

▲▼跟著Hello Kitty環台灣,列車內充滿粉嫩顏色,好拍到爆。(圖/台鐵提供)

除了強化觀光列車堅體主題印象,拓展國内觀光發展,帶動周邊經濟效益外,今年下半年將計劃推出環島之星限定 Hello Kitty 聯名商品以及只限列車上販售之獨家商品,相關文創商品預計在台鐵列車、台鐵夢工場實體店面及網路商店等通路提供選購。另環島之星列車也將推出 Hello Kitty 相關餐點,敬請Hello Kitty 迷和鐵道迷期待!

環島之星 Hdlo Kitty 繽紛列車,預計7月4日正式開行,旅客購買環島之星行程即可體驗。相關熱門商品有:花蓮自由行2天、「環島之星.環島遊花蓮+墾丁3天」,前述行程含飯店住宿,2人成行天天出發。另外,針對暑假出遊需求,另推出10大夏季行程,生態探索,夏日戲水、主題樂園、文化體驗等夏日必玩内容通通有,迎接暑假親子旅遊旺季,加碼祭出兒童不占床免費優惠,歡迎大小朋友一起來暢遊,讓 Hello Kitty-陪你玩台灣!更多商品訊息請至易遊網官網https://www.eztravel.com.tw/ 查詢。