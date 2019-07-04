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台中用電成長與中火減煤除役無衝突　中市府：中央要檢討區域供電政策

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▲台中火力發電廠。（圖／台中市政府提供）

▲中市府指出，台中用電成長與中火減煤除役訴求無衝突，中央應檢討區域供電政策。（圖／台中市政府提供）

記者陳玉／台中報導

經濟部長沈榮津聲稱「台電啟用新機組，相對也有機組要除役，需考慮備轉率問題」，台中市環保局表示，按此邏輯，中火為老舊的亞臨界發電機組，應優先列為除役機組，有關台中用電成長是因台中人口增加，彰顯市府拼經濟成果，呼籲中央應檢討區域供電政策，不應將能源失衡問題怪罪地方政府。

環保局指出，根據台電所提供最新的電源開發計畫來看，未來至2025年止，台電還有9座大型燃氣機組將上線運作，同時也會展開天然氣接收站新建工程，新建電廠所增加的發電度數，將遠大於台電預計除役的舊機組發電度數，市府按照四年前訂定的生煤管制自治條例規定，要求中火減少4成生煤實際用量，並於空汙季減少5部機組發電，不影響台電電力調度，也有助空品改善，獲得大多市民的肯定。

對於媒體報導去年台中市用電成長率高居全國第一，環保局表示，台中市為全國縣市中，少數人口逐年成長的縣市，民生用電增加是必然的結果，台中市追求宜居的條件、良好的投資環境，也是各界所期盼的目標，但市府更重視空氣品質改善，中央想拚經濟，就應該統整整個投資環境的改善，以及檢討能源政策的問題，而不是犧牲環境與人民健康，怎麼會不反省自己而怪罪地方政府拼空品改善的決心。

環保局建議，中央應檢討整個能源政策，以經濟部所提出的電源開發計畫，其核二廠一、二號機延役至民國113、114年除役，全國發電量將不至於產生影響，甚至還有餘裕量，經濟部應加速檢討電源開發計畫，改善能源政策失衡的問題。

環保局也強調，中火為亞臨界機組，不如新興機組發電效率高，所使用的燃料也是高汙染的生煤，按照經濟部的說法邏輯來看，理當列為優先汰換或除役的機組，尤其中火發電供全國使用，空汙不能獨由台中市民承擔，危害民眾身體健康。

市府正藉由管制中火生煤用量，降低環境汙染，並朝發展綠能的方向積極努力，呼籲中央應通盤檢討能源政策，藉由縣市用電多寡來合理化中火燃煤發電，並將能源政策失衡問題怪罪地方政府，對中部民眾並不公平。

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關鍵字：台中火力發電,台中市政府,環保局

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