鐵路警察殉職　陳其邁不捨：政府會全力做警察的後盾

▲陳其邁不捨員警殉職。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

台鐵152次自強號列車3日晚間8時40分行經嘉義火車站時，驚傳乘客揮刀砍警血案，25歲的鐵路警察李承翰獲報上車處理時，還遭鄭嫌揮刀刺肚，經急救後送往加護病房觀察，4日上午8時還是宣告不治殉職。行政院副院長陳其邁4日發文表達遺憾，他強調，政府會全力做警察的後盾。

3日晚間54歲的鄭姓男子因未購票搭車被抓包，遭列車長要求補票，為此失控在車廂內大聲咆哮，當25歲的鐵路警察李員獲報上車處理時，還遭鄭嫌揮刀刺肚，當場臟器外露，經急救後送往加護病房觀察，但4日上午8時許，李員情況急轉直下，因大量失血，最後宣告不治殉職。

陳其邁發文表示，昨日晚間，台鐵自強號傳出乘客持水果刀刺警事件，遺憾的是經開刀搶救之後，仍於今日上午宣告不治，他說，「殉職的李承翰警員，年僅26歲，工作表現盡職負責。對於年輕同仁的逝去，我感到非常的難過與不捨，蔡英文總統也前往探視慰問家屬，也指示爭取最高撫卹」。

陳其邁強調，行政院之前已經注意到鐵路警察人力不足，今年十月後將陸續增加260名警力，並加強第一線人員裝備，讓我們警察同仁執勤時，有更高的安全，「警察是高風險的職業，第一線人員尤其危險，政府會全力做警察的後盾」。