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補票糾紛釀25歲鐵路勇警殉職　台鐵說話了：1個月內檢討維安作為

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▲▼台鐵,台鐵司機,站務人員,勞工,一例一休,輪班制,變形工時。（圖／記者李毓康攝）

▲為避免突發性暴力事件再次發生，台鐵1個月內檢討維安作為。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵3日發生乘客揮刀砍警血案，25歲的李姓鐵路警察上午宣告傷重不治殉職。對此，台鐵表示，一個月內與鐵路警察局及相關單位全面檢討車站及列車更周延的維安作為，以避免此類突發性暴力事件再次發生。

對此事件，台鐵表示，嚴正譴責暴力行為，目前鐵路警察局依法積極偵辦中，呼籲旅客如有發現可疑人、事、物，請立即通報鐵路警察及台鐵人員即時妥善處理。

請繼續往下閱讀...

針對公共運輸安全，台鐵指出，前已檢討採行加強監視、通報等安全防範作為，後續將針對此事件於一個月內與鐵路警察局及相關單位全面檢討車站及列車更周延的維安作為，以避免此類突發性暴力事件再次發生，並確保員警及乘務人員值勤安全與維護站車秩序。

▲▼台鐵殺警男。（圖／地方中心翻攝）

▲因為補票糾紛，台鐵列車上發生乘客砍殺員警事故。（圖／地方中心翻攝）

李姓員警因受重傷不幸殉職，台鐵局長張政源於得知消息後，已馳往嘉義慰問員警家屬，並指示同仁全力與鐵路警察局協助家屬處理後續治喪事宜並協助爭取最高撫卹。

3日晚間152次自強號發生補票糾紛，鐵路警察局立即派遣李姓警員前往了解，員警到達現場處理時，遭鄭姓旅客以水果刀刺傷腹部，李姓員警雖受重傷仍奮不顧身與鄭男扭打，隨後在台鐵工作人員與支援警力趕到合力壓制，逮捕行兇鄭姓旅客並帶回偵辦。但受傷員警經嘉義基督教醫院全力搶救後，於4日8時10分不治，因公殉職。

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：台鐵,台鐵事故,鐵路警察局,鐵路勇警

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