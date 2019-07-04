補票糾紛釀25歲鐵路勇警殉職　台鐵說話了：1個月內檢討維安作為

▲為避免突發性暴力事件再次發生，台鐵1個月內檢討維安作為。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵3日發生乘客揮刀砍警血案，25歲的李姓鐵路警察上午宣告傷重不治殉職。對此，台鐵表示，一個月內與鐵路警察局及相關單位全面檢討車站及列車更周延的維安作為，以避免此類突發性暴力事件再次發生。

對此事件，台鐵表示，嚴正譴責暴力行為，目前鐵路警察局依法積極偵辦中，呼籲旅客如有發現可疑人、事、物，請立即通報鐵路警察及台鐵人員即時妥善處理。

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針對公共運輸安全，台鐵指出，前已檢討採行加強監視、通報等安全防範作為，後續將針對此事件於一個月內與鐵路警察局及相關單位全面檢討車站及列車更周延的維安作為，以避免此類突發性暴力事件再次發生，並確保員警及乘務人員值勤安全與維護站車秩序。

▲因為補票糾紛，台鐵列車上發生乘客砍殺員警事故。（圖／地方中心翻攝）

李姓員警因受重傷不幸殉職，台鐵局長張政源於得知消息後，已馳往嘉義慰問員警家屬，並指示同仁全力與鐵路警察局協助家屬處理後續治喪事宜並協助爭取最高撫卹。

3日晚間152次自強號發生補票糾紛，鐵路警察局立即派遣李姓警員前往了解，員警到達現場處理時，遭鄭姓旅客以水果刀刺傷腹部，李姓員警雖受重傷仍奮不顧身與鄭男扭打，隨後在台鐵工作人員與支援警力趕到合力壓制，逮捕行兇鄭姓旅客並帶回偵辦。但受傷員警經嘉義基督教醫院全力搶救後，於4日8時10分不治，因公殉職。