25歲勇警殉職...同仁列隊喊「任務結束」！　所長激動痛哭：他就像我兒子

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

25歲鐵路警察李承翰3日晚間處理補票糾紛時，遭失控的54歲鄭姓乘客揮刀猛捅，造成他臟器外露於4日上午宣告殉職。李員的長官丁勝豐到醫院送他最後一程，不捨崩潰痛哭「他就像是我兒子」，悲傷模樣令人鼻酸。

▲面對同仁殉職，所長丁勝豐崩潰痛哭「他好像我兒子一樣」。（圖／記者翁伊森攝）

李承翰4日上午宣告殉職，長官及所有同事都到醫院送他最後一程，站一排敬禮致敬，哭喊「一路好走，學長非常英勇，任務結束了。」場面哀戚。

▲李承翰同仁列隊敬禮致敬，哭喊「任務結束，一路好走」。（圖／記者翁伊森攝）

回顧案情，李承翰面對揮刀乘客絲毫沒有退縮，為了怕傷及其他無辜乘客，不顧自身傷勢，英勇上前與嫌犯肉搏，直到其他台鐵人員上前支援制服，他才鬆開手，不支倒地，但他早已肚破腸流，經送醫搶救後仍宣告不治。

▲所長情緒相當激動，連話都說不清楚。（圖／記者翁伊森攝）

面對年輕同仁的離開，56歲的鐵路警察局嘉義所長丁勝豐忍不住崩潰痛哭，「很可惜、很可惜，失去一位好兄弟」，最後更是哭到連話都說不清楚，不斷落淚唸道「他好像是我兒子一樣」，情緒相當激動。

【相關新聞】

送25歲勇警回家...長官哽咽擦淚敬禮！同仁痛哭：承翰，任務結束一路好走



生前最後身影...25歲勇警遭猛捅！忍痛緊抓嫌「20秒」 保乘客安全才鬆手倒地