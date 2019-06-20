越聽越洗腦…一通電話妙齡女慌張領現買萬元點數　店員雷達豎起！

▲洪女購買大量遊戲點數，店員與警方合作力阻。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

電話詐騙層出不窮！台北市萬華區16日晚間，21歲洪姓女子邊講電話邊進便利商店ATM前提款，然後到櫃台說要買2萬元的遊戲點數，20歲的林姓店員一聽到這龐大金額，「詐騙」雷達直接豎起，機警地通報警方到場處理，洪女才恍然大悟，並不斷向警方及店員致謝。

漢中街派出所警員洪彰擇獲報稱，昆明街81號便利商店內有年輕女子購買大筆金額的遊戲點數，警員趕抵現場時，洪女男友也在場，且仍持續與自稱郵局客服人員通話中，警員主動接過電話並向對方表明為警察身分，詐騙集團見形跡敗露後立即掛斷電話，洪女才驚覺自己遇到騙子。

據警方了解，自稱郵局客服人員傍晚致電洪女，跟她說日前她在網路購買化妝品的店家，已將她升等為VIP，會按月主動扣款會費，洪女一心想解除，遂聽從對方指示前往附近ATM操作，洪女完全被洗腦，深信可先提領現金購買遊戲點數查證有無遭扣款紀錄，事後再將買好的點數序號拍照傳給公司退款。幸經超商店員與警方的合作，才得以保住洪女的生活費2萬元。

▼店員見洪女買2萬元點數，直覺不對機靈報警，洪女才恍然大悟遇到詐騙。（圖／記者孫于珊翻攝）

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