真的沒脫稿！柯文哲雙城致詞談兩岸一家親、五個互相

▲雙城論壇開幕式，柯文哲與應勇握手。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／上海報導

台北、上海雙城論壇4日正式登場，台北市長柯文哲在致詞時表示，兩岸的交流必須要有延續性，和政策的穩定性，同時也要尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展。至於兩岸立場，柯文哲重提過去多次闡述的「5個互相」、「兩岸一家親」，沒有多做表述。

柯文哲表示，兩岸的交流必須要有延續性，和政策的穩定性，尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來。我一向認為要「促進交流、增加善意」，秉持「互信的態度」及「兩岸一家親」的理念，彼此「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，只要是有利於增進雙方人民福祉，只要是有利於推動兩岸關係和平發展，身為台北市長的我都會盡最大努力去做。

「我推動兩岸交流的目的，就是想讓大家可以和平相處，讓人民過好一點的生活。」柯文哲說，畢竟兩岸和平發展還是兩岸人民共同的期望。當然，彼此間有隔閡一時不易解決，但這些問題不應影響兩岸的合作交流。

柯文哲說，目前居住在大陸的台灣民眾有200萬人，而大陸人士也有近40萬人居住在台灣，每年更有上百萬的商旅人士到台灣參訪，在往來如此密切的現實下，雙方更應該要維持良好的互動關係，就像雙城論壇的舉辦，讓臺北與上海可以學習對方的優點和強項，共榮互利，雙贏互惠。

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