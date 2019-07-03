牙痛就醫「神秘黑點」竟是食肉菌　人妻下巴慘被「吞噬」成發黑爛肉





▲女子以為只是普通牙痛，沒想到竟然感染食肉菌。（圖／翻攝自Facebook／We Care For You Madelein Club）

國際中心／綜合報導

南非一名人妻上月突然覺得牙痛，以為只是小病便去看牙醫，吃了對方開的抗生素，然而幾天又開始感到劇痛，而且臉變得更腫脹，還在下巴發現3個「神秘黑點」，再去就醫才得知自己罹患食肉菌。醫生擔心放置不理，食肉菌會蔓延至其他器官，只好進行手術切除下巴至脖子已被感染的地方。

42歲女子瑪德琳(Madelein Carelse)是一名育有3名孩子的母親，上月5日她因為「牙痛」問題，前去范德拜爾帕克(Vanderbijlpark)一間牙醫診所看病，向醫生抱怨她左臉臉頰有腫脹疼痛的問題，醫生簡單開了抗生素後，她便也沒多想回家按時吃藥，不料2天後情況又再度惡化，丈夫這次帶她前往位於弗里尼欣(Vereeniging)的另外一間診所，向不同醫生尋求意見。

再次檢查後，第二名醫生卻告訴瑪德琳，前一位醫生「錯得非常離譜」，其實她罹患得是壞死性筋膜炎(Necrotizing fasciitis)，也就是俗稱的食肉菌，該細菌會吞噬身體軟組織並迅速擴散全身，然而這種病症十分罕見，在歐美每年僅有千分之一的機率。

瑪德琳後來被轉送至Sebokeng hospital醫院進行治療，醫生為了拯救她的性命，不得不切除所有已被感染的組織，因為若是不切除，很有可能蔓延至其他器官致死。友人表示，手術後瑪德琳非常地痛，但是醫院目前仍不清楚造成的原因，「我們希望能將她轉到私立醫院，因為她的傷口正在變成腐敗的狀態」，並在臉書上發起募款活動，希望能有好心人協助支付她用來重建臉和脖子的整形手術費用。