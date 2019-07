影／腳被割「1公分小傷口」染食肉菌　3天後病發...人母器官衰竭身亡

國際中心/綜合報導

美國佛州一名女子上月去海灘遊玩時不慎腳被割傷,留下了約1公分大小的傷口,當時救生員簡單幫忙包紮後,由於身體沒特別異樣,她也就不以為意,當晚還和朋友出去玩,沒想到傷口後來感染食肉菌,幾天後整條腿變得腫脹發黑,人倒在地上昏迷不醒,送醫急救後不治去世。

▲只因為傷口沒有做好清潔與包紮,婦人因此染食肉菌喪命。(圖/示意圖/達志影像)

居住在佛州埃倫頓(Ellenton)的77歲婦人弗萊明(Lynn Fleming),上月14日與家人一同到距離聖彼得堡不遠的Coquina Beach遊玩時,一不小心腳被割傷,沒想到小傷口卻演變成致命原因。弗萊明的兒子韋德(Wade Fleming)表示,「她沿著海岸走路時,不知道那裡有一個小坑,結果不小心跌倒腳撞到,留下了小傷口」,但是對方覺得只是小傷口不需要特別處理,反而還覺得一直在旁囉嗦的他太大驚小怪。

韋德隔天雖然在大家返回匹茲堡的路上,幫母親的傷口再做了一次清潔,後來突然接到對方電話,得知傷口變得愈來愈嚴重,現在整個人十分痛苦。由於弗萊明的腿後來變紅腫,終於在朋友的勸告下去看了醫生,接受了破傷風疫苗和抗生素等治療,幾天後,朋友再去探望時,卻發現她整個人倒在地上,整條腿則變成黑色的。

弗萊明上月17日住院治療,被確診罹患了壞死性筋膜炎(Necrotizing fasciitis),也就是俗稱的食肉菌,醫生雖然動手術試圖拯救她的性命,但由於感染迅速蔓延整個身體,後來又在治療期間2次中風與腎功能衰竭,最後於上月23日病逝。死者家屬希望透過她的故事,能讓大眾更重視傷口的處理,「我們不是要勸大家不要去海灘,而是我們身邊很多的人都告訴我們,之前完全沒聽過壞死性筋膜炎這樣的病症。」

Her son said the family didn’t think much of the cut, which was three-quarters of an inchhttps://t.co/YZTa3rkOrb