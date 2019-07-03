影／腳被割「1公分小傷口」染食肉菌　3天後病發...人母器官衰竭身亡

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美國佛州一名女子上月去海灘遊玩時不慎腳被割傷，留下了約1公分大小的傷口，當時救生員簡單幫忙包紮後，由於身體沒特別異樣，她也就不以為意，當晚還和朋友出去玩，沒想到傷口後來感染食肉菌，幾天後整條腿變得腫脹發黑，人倒在地上昏迷不醒，送醫急救後不治去世。

▲只因為傷口沒有做好清潔與包紮，婦人因此染食肉菌喪命。（圖／示意圖／達志影像）

居住在佛州埃倫頓(Ellenton)的77歲婦人弗萊明(Lynn Fleming)，上月14日與家人一同到距離聖彼得堡不遠的Coquina Beach遊玩時，一不小心腳被割傷，沒想到小傷口卻演變成致命原因。弗萊明的兒子韋德(Wade Fleming)表示，「她沿著海岸走路時，不知道那裡有一個小坑，結果不小心跌倒腳撞到，留下了小傷口」，但是對方覺得只是小傷口不需要特別處理，反而還覺得一直在旁囉嗦的他太大驚小怪。

韋德隔天雖然在大家返回匹茲堡的路上，幫母親的傷口再做了一次清潔，後來突然接到對方電話，得知傷口變得愈來愈嚴重，現在整個人十分痛苦。由於弗萊明的腿後來變紅腫，終於在朋友的勸告下去看了醫生，接受了破傷風疫苗和抗生素等治療，幾天後，朋友再去探望時，卻發現她整個人倒在地上，整條腿則變成黑色的。

弗萊明上月17日住院治療，被確診罹患了壞死性筋膜炎(Necrotizing fasciitis)，也就是俗稱的食肉菌，醫生雖然動手術試圖拯救她的性命，但由於感染迅速蔓延整個身體，後來又在治療期間2次中風與腎功能衰竭，最後於上月23日病逝。死者家屬希望透過她的故事，能讓大眾更重視傷口的處理，「我們不是要勸大家不要去海灘，而是我們身邊很多的人都告訴我們，之前完全沒聽過壞死性筋膜炎這樣的病症。」