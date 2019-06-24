名醫廁所裝針孔「鏡頭自動轉向」　被控偷拍他辯：找誰踩髒馬桶

▲楊姓牙醫堅稱在廁所裝針孔是為了找出「誰踩髒馬桶」，不是要偷拍病患上廁所。（資料照／記者李佳蓉攝）

記者劉昌松／台北報導

曾在國立大學擔任口腔生物研究所所長的楊姓知名牙醫，涉嫌在自己的牙科工作室廁所裝設針孔，偷拍病患上廁所，楊被一名女病患發現報案後，堅稱是為了「找出誰踩髒馬桶」，台北地院24日開庭審理時，楊仍否認犯罪，檢察官聲請法院傳喚發現針孔的病患說明事發經過釐清案情。

▲楊姓牙醫曾在大學研究所擔任所長。（圖為資料照／記者劉昌松翻攝）

楊姓牙醫曾在學校擔任研究所所長，目前成立個人牙科工作室，接受預約看診，2018年8月間，一名女病患借用楊的工作室廁所時，瞄到垃圾筒裡的報紙有個奇怪的破洞，她撥開報紙，發現藏著一具對著馬桶的針孔攝影機，她把鏡頭轉向後離開，過一陣子再回廁所，看到鏡頭又被人喬回對準馬桶，因此報案。

楊姓牙醫坦承裝設攝影器材，但目的是要找出把馬桶蓋踩踏弄髒的人，檢方勘驗影片，除了報案女子之外，確實沒有拍到其他女性，但也拍到楊在調整鏡頭，且拍攝角度，可能拍到他人非公開活動的如廁畫面，因此依妨害秘密罪將楊起訴。

台北地院24日開庭時，楊仍堅稱無罪，律師質疑楊的警詢筆錄記載與實際有出入，聲請調閱偵訊光碟，檢察官則聲請傳喚發現針孔攝影機的女病患，說明發現經過，希望證明楊是故意要拍攝他人非公開活動，全案將另外擇期繼續審理。

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