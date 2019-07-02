牙醫女友傳私照！他愣「不懂學霸世界」　釣出Pro級神人…網狂吸仙氣

▲醫師爸媽正在教如何逢傷口！（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

一名男友曬出，女友一家人的超狂親子活動，只見爸爸、媽媽正專注縫合一個盒子，原來是要親自傳授「怎麼缝傷口」，讓原PO笑虧「學霸的世界我不懂！」文章掀起大批網友朝聖，有人眼尖發現原PO也非泛泛之輩，留言串更釣出一群頂尖學霸現身。

一名男網友在分享一樁趣事，上週五（6/28日）晚上，他邊嗑零食邊看YouTube影片時，女友興奮傳來一張照片，只見3隻手在盒子上揮舞，認真在動手術縫線，原PO看了霧煞煞，好奇詢問「你們這是在幹嘛？」

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女友笑著表示，「我爸爸和媽媽在教我和妺妹怎麼缝傷口！」原PO得知真相後，接著再問「喔，可是妳爸爸是外科醫師，媽媽是OBGYN（婦產科醫師），他們教的，妳好像不太適用吧？」求知慾大爆發的女友說，「我就是想看他們縫傷口不同的技巧嘛！」

原PO忍不住調侃，「學霸的世界我不懂！」並在《Dcard》詳述這段趣聞，結局神展開，掀起大批網友跪著看，紛紛直呼「學霸的娛樂活動果然和學渣的不一樣」、「這個娛樂真是深奧，我完全不懂啊」、「果然學霸跟學霸的對話就是不一樣」、「他媽媽無名指的鑽戒真大顆→整個畫錯重點」。

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▲留言串出現讀哈佛的女網友！（圖／翻攝自Dcard）

俗話說，真的是一山還有一山高，有人眼尖發現，其實原PO讀密西根大學也很優秀，底下留言也釣出一大票學霸們，名校包括哈佛大學、史丹佛大學、加州柏克萊大學、普林斯頓大學等，宛如學霸的殿堂。而原PO補充回應，女友是名正妹牙醫師，而她妹妹正在美國攻讀醫學系，再次讓眾人讚爆。

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