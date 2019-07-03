「肉圓沒加辣」翻版？　女友買錯餐遭恐怖惡男壓地上暴打

▲男因為女友買錯餐點，竟然就痛打「孩子的媽」。（圖／示意圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

新北市蘆洲區曾發生一名爸爸因為孩子「買肉圓沒加辣」，就出手痛打小孩與妻子，引發社會關注。美國佛州最近也發生一起類似狀況，一名男子因為女友去「麥當勞買錯餐」就暴怒動手，把對方壓在地上打成重傷，後來還逃出案發地點，但沒多久就被警方逮捕。

30歲男子費雷爾(Jesus Oscar Ferrer Jr.)上月30日在坦帕郊區一間汽車旅館裡，因為女友去麥當勞買錯餐，完全不顧對方是他孩子的媽，就氣得把糖醋醬砸在對方臉上，然後又把人狠狠壓在地上暴打一頓，對方反抗時，則不小心扯掉他一小搓鬍子。

受害女子脫困後立即報案，然而警方抵達現場時，費雷爾已經逃離現場，但很快就被逮捕到案，涉嫌襲擊罪目前被關押在帕斯科郡(Pasco County)監獄中。根據法庭紀錄，費雷爾今年初也曾犯下類似案件，他在另外一家汽車旅館毆打女友，而被判入獄，以及勒令支付750美元（約台幣2.3萬元）罰款。