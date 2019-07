「肉圓沒加辣」翻版？　女友買錯餐遭恐怖惡男壓地上暴打

▲男因為女友買錯餐點,竟然就痛打「孩子的媽」。(圖/示意圖/視覺中國)

國際中心/綜合報導

新北市蘆洲區曾發生一名爸爸因為孩子「買肉圓沒加辣」,就出手痛打小孩與妻子,引發社會關注。美國佛州最近也發生一起類似狀況,一名男子因為女友去「麥當勞買錯餐」就暴怒動手,把對方壓在地上打成重傷,後來還逃出案發地點,但沒多久就被警方逮捕。

30歲男子費雷爾(Jesus Oscar Ferrer Jr.)上月30日在坦帕郊區一間汽車旅館裡,因為女友去麥當勞買錯餐,完全不顧對方是他孩子的媽,就氣得把糖醋醬砸在對方臉上,然後又把人狠狠壓在地上暴打一頓,對方反抗時,則不小心扯掉他一小搓鬍子。

受害女子脫困後立即報案,然而警方抵達現場時,費雷爾已經逃離現場,但很快就被逮捕到案,涉嫌襲擊罪目前被關押在帕斯科郡(Pasco County)監獄中。根據法庭紀錄,費雷爾今年初也曾犯下類似案件,他在另外一家汽車旅館毆打女友,而被判入獄,以及勒令支付750美元(約台幣2.3萬元)罰款。

Jesus Oscar Ferrer Jr Was Upset His Girlfriend Got The Wrong Food At McDonald’s; He Threw Sweet And Sour Sauce In Her Face#floridaman #tampa #florida #mcdonalds #fail #assault #nuggetsaucehttps://t.co/F4vZgf0ASC