因發罷免小卡遭駁回！　公民割草行動酸：市長可以辦造勢公民不能辦草市

▲公民割草行動召開記者會。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

由公民團體發起的「公民割草行動」召開記者會，指出原本要在6日於駁二廣場舉辦的「公民假日草市」，遭到高市府以從事政治活動駁回，但他們質疑，韓國瑜不允許公民辦活動，卻四處參加造勢會，蓄意打壓不同聲音，因此怒喊「市長可以辦造勢 公民不能辦草市」。

公民割草行動幹部表示，活動原本將以公民論壇形式呈現，規劃市民、專業人士等進行短講，還結合街頭藝人表演以及文創市集，與所謂的政治活動是天壤之別，但卻遭高市府以從事政治活動駁回。公民割草行動發言人張先生指出，6日當天有韓粉號召要一起到駁二「快閃」唱《夜襲》，同樣場地韓粉卻能去，根本是兩套標準。

▲公民割草行動召開記者會。（圖／記者賴君欣攝）

不過高雄文化局表示，當天該社團的活動內容包含「發放罷免小卡」，屬於政治活動無誤，而駁二特區早有明文規定「不接受政治活動申請」。公民割草行動也回應，罷免小卡是備用道具，沒有說要發放，都還沒談到這部份就被喊卡，雙方不做討論，有失場地管理準則。

最後，公民割草行動表示6日的活動確定喊卡，但也預告在國民黨公布初選結果後，就會有下一波動作，請大家拭目以待。

▲6日活動確定喊卡。（圖／記者賴君欣攝）