7/5從南崁罷工棚走到總統府！　長榮空服員：小英出來面對，不要躲在總統府

地方中心／桃園報導

長榮航空空服罷工已經邁入第14天，而工會在3日宣布，將在5日號召罷工空服員們，一起從南崁罷工棚走到總統府，並喊話總統蔡英文，「出來面對，請不要躲在總統府裡面，不重視我們的訴求。」

▲長榮空服員罷工進入第14天。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

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工會表示，「希望總統出來為我們主持公道，小英總統不是說，勞工是她心目中最軟的一塊嗎？我們希望小英總統是真的把我們當成心中最軟的一塊，而不是長榮航空心中最軟的一塊。」而工會也表示，「我們要提升抗爭強度，7/5有空的人跟我們一起，從南崁罷工棚走到總統府。」

工會表示，「我們要跟小英總統說，請你正視我們這些女性空服員、長榮航空空服員的訴求，請妳不要躲在總統府裡面、不重視我們的訴求，請小英總統出來面對，請有空的人踴躍報名，我們明天一整天會討論詳細過程，請明天有空的人一起加入我們的活動小組來討論，7/5風雨無阻，我們從南崁罷工現場徒步走到台北總統府、到凱達格蘭大道，希望蔡英文可以出來主持公道，面對我們的訴求。」

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